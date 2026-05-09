CRITICAN A GOBIERNO DE SOTO LA MARINA POR SOLO EMITIR CONDOLENCIAS TRAS MUERTE DE MENOR EN PLAYA LA PESCA 😡🏖️

La indignación continúa creciendo en Soto La Marina luego de que el Gobierno Municipal emitiera únicamente un comunicado de condolencias tras la muerte del menor atropellado en Playa La Pesca, mientras ciudadanos cuestionan la ausencia de la alcaldesa Glynnis Jiménez en la zona de la tragedia.

Habitantes y comerciantes de La Pesca señalaron que durante años advirtieron sobre el peligro de motos y vehículos circulando entre familias y niños en la playa, además de denunciar la falta de ambulancias, vigilancia y atención médica.

Sin embargo, aseguran que las autoridades municipales ignoraron constantemente las peticiones ciudadanas… hasta que ocurrió la tragedia.

“Ahora sí van a mandar vigilancia, pero después de que un niño perdió la vida”, reclamaron ciudadanos molestos en redes sociales.

El comunicado difundido por el Ayuntamiento señala que “se reforzarán medidas preventivas y de vigilancia”, situación que también generó críticas, ya que habitantes consideran que esas acciones debieron implementarse mucho antes y no después de la muerte del menor.

Ciudadanos también cuestionaron que mientras la alcaldesa no acudió personalmente a La Pesca tras el accidente, el gobierno municipal únicamente difundió un mensaje institucional lamentando los hechos.

“La playa más bonita de Tamaulipas está abandonada en atención al turismo y servicios médicos por parte de las autoridades municipales encabezadas por Glynnis Jiménez”, señalaron habitantes entre enojo y tristeza.

La molestia social también apunta hacia autoridades estatales y del sector salud, debido a la falta de ambulancias equipadas, médicos y atención inmediata en una de las zonas turísticas más visitadas del estado.

Mientras tanto, la muerte del menor sigue provocando indignación y cuestionamientos sobre la responsabilidad de las autoridades ante una tragedia que ciudadanos aseguran pudo evitarse.