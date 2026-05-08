El juez federal Juan Fernando Alvarado López fue vinculado a proceso por delitos contra la administración de justicia, tras ser señalado de favorecer ilegalmente al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca mediante amparos que frenaron acciones judiciales y facilitaron su intento de candidatura federal.

Reynosa, Tamaulipas.– El juez federal Juan Fernando Alvarado López fue vinculado a proceso la noche de este jueves por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia, luego de ser acusado de operar una red judicial que benefició al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La resolución fue dictada dentro de la causa penal 45/2026 por el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Reynosa, quien determinó iniciar proceso penal contra el exjuzgador por violaciones al artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.

Las investigaciones señalan que Juan Fernando Alvarado López utilizó su posición como titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas para conceder resoluciones que favorecieron directamente a García Cabeza de Vaca, entonces investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso se remonta a 2024, cuando el exmandatario panista promovió un juicio de amparo contra una orden de aprehensión girada en la causa penal 51/2024 por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En esa misma demanda, García Cabeza de Vaca reclamó al Instituto Nacional Electoral la negativa para registrarlo como candidato a diputado federal, debido a la existencia de dicha orden judicial.

El expediente fue turnado al Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, encabezado entonces por Juan Fernando Alvarado López, quien en abril de 2024 concedió una suspensión provisional que obligó al INE a registrar al exgobernador como candidato plurinominal.

De acuerdo con las autoridades, dicha resolución fue emitida de manera ilegal, por lo que MORENA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el juez federal.

Además del proceso penal, el pasado mes de febrero el Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año a Juan Fernando Alvarado López por faltas graves en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

La resolución disciplinaria estableció que el juez emitió determinaciones que frenaron órdenes de aprehensión y retrasaron procedimientos judiciales relacionados con García Cabeza de Vaca, favoreciendo presuntamente su estrategia de defensa legal.