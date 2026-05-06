En el proceso del 2027 veremos si se aplican las promesas de la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel sobre que sus prospectos tendrán trayectorias intachables, porque ya ven lo que está pasando en la actualidad con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien se encuentra en el ojo del huracán que lo obligo a pedir licencia al cargo, en lo que se llevan las investigaciones sobre supuestos vínculos con personajes del crimen organizado.

Pues será como dice o solo será simulación de la nueva líder morenista con la emoción de la toma de la dirigencia, con eso de las trayectorias impecables, porque en eso le han quedado a deber a los mexicanos, recordemos que en pasados procesos los pesos han pesado más que los honestos, y las sospechas de la venta de candidaturas han prevalecido, luego se andan admirando que los estén señalando y acusando por supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

Con el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha, el partido Morena se encuentra muy mal parado con los mexicanos, está obligado a poner filtros a sus prospectos y que no quede solo en promesas que no se lleguen a cumplir, que sea cierto y la popularidad no sea suficiente para la postulación de candidatos, que aquellos hombres y mujeres en verdad tengan principios y valores honestos, con compromiso real con el pueblo.

Que sea cierto que las encuestas internas no serán pase automático a la candidatura y que cualquier indicio de corrupción sería motivo para ser descartado, asi tenga los más altos números en los sondeos de popularidad si no hay un respaldo moral que los acompañe, pues no serían viables para que el partido los postule.

Pues bien Morena vuelve a estar en el ojo público ante las declaraciones del diputado federal por Matamoros, Mario López Hernández, mejor conocido como La Borrega, luego de que en un arrebato emocional lanzara una lista de políticos tamaulipecos, ante nada más y nada menos que a uno de los principales enemigos del partido guinda y sus dirigentes, el especialista en montajes, Carlos Loret de Mola, quien obvio fue oro molido, que le permitirá seguir con sus ataques hacia el partido que le “tumbo” esos jugosos dividendos en publicidad.

El problema, dirían algunos, es que solo son dichos sin las pruebas que los respalden, versiones que tiznan a los involucrados, que bien podrían tener implicaciones contra quien tuvo la osadía de hablar sin pruebas, por lo que muchos se preguntan y que pasara ahora con La Borrega, por lo que no dudan que esto significaría su muerte política, de por sí ha enfrentado críticas por la militancia del partido Verde, tachándolo de traidor por apoyar las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que el legislador enfatiza que él nunca ha dejado de ser moreno, al ser solo un préstamo dentro de un movimiento impulsado por el partido guinda, ahora los morenistas reniegan de él, en tanto en Tamaulipas, el dirigente estatal Manuel Muñoz del partido que lo llevo al Congreso de la Nación se lava las manos de manera inmediata, cuando hasta hace poco le reclamaban que no respaldaran las decisiones del verde, pero ahora como papa caliente le aventaban la pelotita a los guindos recordándoles, que era uno de Morena, quien los entiende.

Cambiando de tema, en Matamoros las autoridades encabezadas por Alberto Granados este miércoles inicia la jornada de descuentos del programa de apoyos a la economía de las familias matamorenses, evento que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, en punto de las 10 de la mañana, jornada que estará vigente todo el mes de mayo.

Según informo en su momento el alcalde Alberto Granados este programa estará impulsando los conceptos que son: el impuesto predial, Junta de Aguas, panteones, licencias de conducir y mercados municipales, por ejemplo aquellos ciudadanos que cuenten con adeudos del predial podrán pagar solo los últimos cinco años para ponerse al corriente, en el tema de las licencias y tarjetas de circulación, el cabildo aprobó el 50 por ciento de descuento de los documentos que se encuentran en la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento. También se aplicará el 50 por ciento de descuento a los locatarios de los mercados Catarino Garza y José María Barrientos que tengan adeudo.

Para poder obtener estos beneficios los interesados deberán presentar su credencial del INE para comprobar que son los propietarios, pero en caso de que no pudieran acudir se tomaría a criterio la asistencia de algún familiar en su representación.