“ O apoyan a mi hija o aténganse”: denuncian amenazas del padre de la alcaldesa en Soto la Marina

Padres y maestros denuncian presunto hostigamiento por parte de funcionarios ligados al gobierno municipal de Soto la Marina

Soto la Marina.– Padres de familia, docentes y directivos de distintos planteles educativos del poblado La Pesca denunciaron una serie de presuntas amenazas, actos de hostigamiento y presión política para impedir que el ingeniero José Pecero fuera elegido como padrino de generación.

De acuerdo con testimonios enviados a esta redacción, las presiones habrían sido encabezadas presuntamente por la funcionaria de COMAPA La Pesca, Deysi Torres Infante, por instrucciones de Jorge Jiménez y de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez.

También señalan como presunto operador de las presiones y amenazas a un ex coordinador de campaña de Olga Sosa Ruiz en Soto la Marina, quien —según denunciantes— fue removido de su cargo tras presuntamente abandonar a MORENA para sumarse al Partido Verde y actualmente trabajar políticamente para Jorge Jiménez.

De acuerdo con testimonios de padres de familia y personal educativo, esta persona presuntamente participa en acciones de presión y ataques contra ciudadanos y directivos escolares que simpatizan con el ingeniero José Pecero, particularmente entre quienes respaldan su designación como padrino de generación en distintos planteles educativos de La Pesca.

Las denuncias señalan que las amenazas se realizaron mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y de forma personal contra maestros, directivos escolares y presidentes de asociaciones de padres de familia, con el objetivo de evitar que el ingeniero fuera invitado como padrino de generación.

Según las versiones de los denunciantes, el conflicto inició luego de que alumnos, padres de familia y maestros organizaran una votación para elegir al padrino de generación. En la dinámica participaron dos nombres: el del ingeniero José Pecero y el de la alcaldesa Glynnis Jiménez. El resultado favoreció ampliamente al ingeniero, situación que habría provocado molestia entre actores políticos locales.



Padres de familia aseguran que posteriormente comenzaron las presiones para invalidar la decisión tomada por la comunidad escolar.

“Tenemos miedo de que hagan algo contra nuestras familias y contra nosotros”, señala uno de los mensajes enviados a esta redacción. En otro fragmento, los denunciantes expresan: “Hasta dónde vamos a tener libertad de elegir”.

Asimismo, acusan que algunas madres de familia habrían sido vigiladas y amenazadas para evitar cualquier acercamiento con el ingeniero José Pecero.

Los denunciantes también señalaron directamente a Jorge Jiménez, padre de la alcaldesa, de presuntamente utilizar su influencia para intervenir en decisiones escolares y políticas dentro de la comunidad.

Las personas afectadas informaron que ya buscan asesoría legal para presentar denuncias penales por presuntas amenazas, hostigamiento y acoso contra quienes resulten responsables.

Asimismo, las denunciantes hicieron un llamado al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que atiendan esta denuncia, la cual —aseguran— será presentada formalmente en los próximos días ante las instancias correspondientes.

De acuerdo con las afectadas, las presuntas amenazas y actos de intimidación no son hechos aislados, sino situaciones que, según afirman, se vienen presentando desde la llegada de Glynnis Jiménez a la alcaldía de Soto la Marina. Señalan además que Jorge Jiménez presuntamente acostumbra enviar a trabajadores y funcionarios municipales para transmitir amenazas o advertencias a quienes consideran opositores o personas que no respaldan políticamente a su grupo.

Hasta el momento, ni el gobierno municipal de Soto la Marina ni los funcionarios señalados han emitido una postura oficial sobre estas acusaciones.