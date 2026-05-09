Muere menor atropellado rumbo a atención médica; ciudadanos denuncian abandono, falta de ambulancia y ausencia de seguridad

SotolaMarina Tamaulipas.- La tragedia que durante años habitantes de Playa La Pesca advirtieron finalmente ocurrió. Un menor perdió la vida presuntamente durante el trayecto hacia la Clínica Naval, luego de haber sido atropellado en plena zona turística de Playa La Pesca, en Soto La Marina.

El lamentable hecho ocurrió mientras motos, racers y vehículos continuaban circulando peligrosamente sobre la orilla de la playa, muy cerca de familias, turistas y menores, una situación que ciudadanos aseguran había sido denunciada en múltiples ocasiones ante autoridades municipales sin que se implementaran medidas de prevención o vigilancia.

De acuerdo con testigos, tras el atropellamiento el menor resultó gravemente lesionado, generando momentos de desesperación entre familiares y turistas, quienes denunciaron que en la zona no existía una ambulancia equipada para atender emergencias médicas de gravedad.

La falta de atención inmediata obligó a trasladar al menor por sus propios medios en busca de atención urgente; sin embargo, el niño habría fallecido durante el trayecto hacia la Clínica Naval, causando conmoción e indignación entre habitantes del poblado y usuarios en redes sociales.

Tras conocerse la tragedia, ciudadanos estallaron contra las autoridades municipales y el sector salud, señalando que desde hace años han solicitado una ambulancia permanente, mejores servicios médicos, vigilancia y restricciones para vehículos dentro de áreas familiares de Playa La Pesca.

“Ya se les había advertido que algo así podía pasar”, señalaron habitantes molestos.

Empresarios locales y residentes denunciaron que Playa La Pesca atraviesa una grave crisis en materia de atención médica, seguridad y servicios turísticos, pese a tratarse de uno de los destinos más visitados y promocionados de Tamaulipas.

Habitantes también denunciaron las condiciones del Centro de Salud del poblado, asegurando que constantemente carece de medicamentos, insumos médicos y personal suficiente para atender emergencias.

Además, cuestionaron la ausencia de operativos permanentes de seguridad y prevención, mientras motos y vehículos continúan desplazándose a exceso de velocidad sobre la playa, poniendo en riesgo a turistas y menores.

Algunos ciudadanos incluso acusaron que Protección Civil solamente aparece en eventos oficiales o actividades públicas, mientras las emergencias reales continúan siendo atendidas tarde o de manera insuficiente.

“La playa más bonita de Tamaulipas está completamente abandonada”, reclamaron ciudadanos tras la tragedia.

Ahora habitantes exigen respuestas inmediatas y acciones concretas a las autoridades municipales y del sector salud, advirtiendo que la muerte del menor pudo haberse evitado si existieran condiciones mínimas de seguridad, vigilancia y atención médica en Playa La Pesca.

Ciudadanos denuncian:

Falta de ambulancia permanente

Ausencia de médicos y medicamentos

Vehículos y racers circulando sobre la playa

Falta de vigilancia preventiva

Deficiencias en Protección Civil

Turismo abandonado

Falta de atención inmediata a emergencias

La muerte del menor ha provocado una fuerte conmoción social en Soto La Marina, donde ciudadanos exigen que esta tragedia no quede únicamente como otra advertencia ignorada.