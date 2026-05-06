A decir del secretario general de Gobierno HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ el gobierno de Tamaulipas no se distrae luego de los señalamientos que hiciera el diputado federal del PVEM y ex alcalde de H. Matamoros MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ donde señala a funcionarios y políticos del estado tener nexos con el tema del huachicol fiscal, asunto que como bien se sabe ha sido una constante en la entidad.

Al respecto igual es ampliamente sabido que dicho asunto donde se relaciona a varios de los mencionados ya ha salido a la luz pública, el tema en todo caso es que ahora el señalamiento lo realiza un diputado que se supone es aliado del partido en el poder asiento principal de casi todos los invocados, ahí reside la monumental falta política.

Por lo pronto habrá que estar a la expectativa y sobre todo saber que dice cada uno de los mencionados donde figuran alcaldes, senadores y ex funcionarios, una cosa sin duda es segura, de que habrá consecuencias de toda índole, las habrá al tiempo.

Este caso nos recuerda guardando toda proporción a lo sucedido con el también diputado federal priista HUMBERTO MARTÍNEZ quien propusiera se hiciera un pacto con los facinerosos para acabar con la narcoviolencia, en aquel entonces sus declaraciones causaron gran revuelo como ahora incluso, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES gobernador del estado calificó los dichos como absurdos e irresponsables, el asunto es que en ambas situaciones supuestamente hay indicios.

En otro tema a juzgar por los hechos la situación a querer o no se va tensando cada día más entre ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ aspirante a dirigir la Sección 30 de Maestros y el titular de la mentada franquicia ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, el primero no tan solo lo acusa de presionar a sus seguidores laboralmente hablando, sino que ahora lo reta debatir para dirimir cuestiones.

Al respecto el oriundo de Villagrán nada a dicho, pero dudamos que se ganche pues bien que sabe que al menos por el momento tiene agarrado al toro por los cuernos, el que quiere jaleo y le conviene que ARNULFO de color es ENRIQUE, ambos conocen y se conocen bien lo demás es parte del folklor.

En tanto la violencia no parece tener fin por los rumbos de Reynosa ciudad que un día sí y otro también se ve envuelta en actos de hechos de sangre, esta vez dos elementos de la Policía Estatal perecieron y uno más resultó herido luego que fueron “rafagueados” por sujetos armados quienes sin miramiento alguno atacaron la unidad en la que se desplazaban los miembros de la mencionada corporación.

En el suceso trasciende que los uniformados repelieron la agresión iniciando una persecución, sin embargo, como suele suceder en este tipo de altercados, los facinerosos lograron darse a la fuga.

Lo anterior echa por tierra la narrativa del área de seguridad pública estatal que asegura que los eventos de alto impacto van a la baja, al menos los lamentables hechos sucedidos en aquella ciudad así lo demuestran.

Por lo demás e igual se puede constatar que sigue siendo por mucho la ciudad de Reynosa junto con los municipios de la frontera chica los más convulsionados, por lo pronto los hechos delictivos están al orden del día.

En otro tema en el marco de la celebración del día de la niña y el niño el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas encabezado por la doctora MARÍA de VILLARREAL, participó en el Festival por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes “el deporte siempre nos divierte” organizado por el Sistema Nacional DIF.

Dicho encuentro reunió a niñas, niños y adolescentes de distintos estados del país con el propósito de fomentar la actividad física, la convivencia y la formación de valores fortaleciendo al mismo tiempo la cultura de la paz.

Cabe destacar que la temática deportiva del festival se vinculó con la relevancia social del próximo mundial de fútbol generando un ambiente de entusiasmo y participación.

En tanto el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ asistió a la ceremonia de toma de protesta de soldados del Servicio Militar Nacional que presidió vía virtualla presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, en el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

El acto cívico, celebrado en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería fue encabezado por el General de Brigada de Estado Mayor MANUEL CHÁVEZ BAÑOS comandante de la 8a Zona Militar, el secretario general de Gobierno HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ en representación del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

El secretario de la Defensa Nacional RICARDO TREVILLA reconoció la celebración de la fecha histórica para México y postura en defensa de la soberanía del país, reafirmando el compromiso del gobierno de Victoria con los jóvenes conscriptos.