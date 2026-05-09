Supuesto ataque pasional desata intensa movilización en la calle 16 Guerrero; cámaras habrían captado el momento exacto del incendio

CD. VICTORIA, TAMPS..-Momentos de tensión, miedo y hasta incredulidad se vivieron la tarde de este sábado en la calle 16 Guerrero de Ciudad Victoria, luego de que una camioneta fuera consumida parcialmente por el fuego en un presunto caso relacionado con problemas sentimentales.

De acuerdo con versiones de vecinos y testigos del sector, el incendio comenzó de manera sospechosa y en cuestión de minutos las llamas se extendieron rápidamente sobre la unidad, generando temor entre comerciantes y habitantes de la zona ante el riesgo de que el fuego alcanzara otros vehículos o incluso viviendas cercanas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de quienes presenciaron la escena fue que presuntamente el supuesto novio de la propietaria habría provocado el incendio y, al ver que las llamas se salieron de control, terminó realizando el llamado de emergencia al 911 para solicitar ayuda.

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La situación provocó una fuerte movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos y Guardia Estatal, quienes arribaron rápidamente al sitio para controlar el fuego y acordonar el área mientras se realizaban las primeras investigaciones.

La propietaria de la camioneta señaló que interpondrá la denuncia correspondiente por daños al vehículo y aseguró que cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el momento exacto en que ocurrieron los hechos, material que podría ser clave para las investigaciones.

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal dieron aviso a personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes tomarán conocimiento del caso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento las autoridades no han emitido una versión oficial sobre el origen del incendio, aunque el caso ya se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a lo inusual de la situación.