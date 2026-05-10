Refuerzan vigilancia en colonias para prevenir delitos y reforzar presencia de seguridad

REYNOSA, TAMPS..-Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desplegaron un operativo interinstitucional en diferentes sectores de Reynosa con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la vigilancia en colonias consideradas de atención prioritaria.

El despliegue inició en la colonia Lomas del Real de Jarachinas, tomando como punto de partida la calle 2a Oriente, a la altura de Plaza Periférico, donde unidades estatales y militares comenzaron recorridos de presencia y seguridad.

De manera paralela, personal militar se integró a las acciones como parte de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), fortaleciendo los patrullajes preventivos y la vigilancia en distintos puntos del municipio.

Las acciones consisten en recorridos terrestres y labores de supervisión en calles, avenidas y sectores habitacionales, con la finalidad de inhibir conductas delictivas, prevenir faltas administrativas y reforzar el orden público, en apego al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Autoridades señalaron que este tipo de operativos buscan fortalecer la presencia institucional y generar mayor tranquilidad entre la población ante situaciones de riesgo e inseguridad.

Con estas acciones coordinadas, corporaciones estatales y federales mantienen presencia activa en Reynosa para reforzar las tareas de prevención y vigilancia.