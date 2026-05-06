La sentencia popular dice que quien traiciona una vez lo hará siempre, cien por ciento cierta la afirmación ya que hasta hoy no se conoce a un traidor redimido.

En la política (o esa actividad que lleva a personas que se sienten políticos a puestos de elección popular) observamos con regularidad la sentencia, aunque con menos asombro, hasta pareciera que fue concebida con otros conceptos, muy extraños, a veces poco entendibles, las más de las veces basados en la corrupción y los intereses personales o de grupo más que en la intención de llegar a acuerdos y buscar el bien común.

Así, en esta actividad que ellos llaman política, pero en realidad suele resultar concursos de lanzamiento de lodo, de cínicos, de ver quién es más ladrón, saqueador, o corrupto, todo se vale, para ellos buscar el poder es la prioridad, por eso no importa si se utiliza dinero de dudosa procedencia o promesas que no llevan la intención de cumplirse.

Dicho lo anterior, los invito a tratar de encontrarle un justo valor a las palabras del diputado federal Mario López Hernández, La Borrega, que acusó a diversos políticos tamaulipecos de estar mezclados con el huachicol, mencionó a todo el que se le ocurrió, desde el gobernador hasta a alcaldes, de ellos, sobre salieron los nombres de Erasmo González, actual alcalde de Madero y a quien identificó como el capitán, así como la Senadora Olga Sosa, “también está hasta el tronco”, y el exdirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En una presunta entrevista a un medio nacional, Mario López afirma que él si tuvo huevos para negarse a caer en esos delitos, casi se dibuja como el Santo Niño de Atocha o La Madre Teresa de Calcuta, se le olvida que conocemos la política, olvida que todos presumimos que la realidad es otra cuando, en su caso, lo vimos transformarse de maestro del Tec a rico del pueblo, en un hombre que podía presumir ser propietario de más de 20 bienes inmuebles.

Mire, la verdad es que si Mario López tuviera lo que hoy protegido por el fuero y alentado por su sed de venganza dice tener, en lugar de andar dando entrevistas a periodistas interpondría una denuncia formal, pero nunca lo hizo lo que significa que nada le consta, incluso que muchos de los mencionados aparecen más por su ardor que por ser culpables, porque en su momento lo tenían a punto de meterlo al bote por transa.

Le detallo: para nadie es un secreto que cuando Mario López Hernández, La Borrega, pretendía convertirse en Diputado federal, sus enemigos en ese proceso le detectaron más de 20 propiedades en México y Estados Unidos, hasta caballos valuados en unos 13 millones de pesos le endilgaron, ya después, con la denuncia sobre el caso se investigó y la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias en su contra porque llegaron a documentarle casi todo, mismas que deben estar en la Fiscalía Anticorrupción, exacto, al parecer el hoy Diputado federal y exalcalde de Matamoros merecía más la cárcel que la curul que ocupa en San Lázaro.

Con lo anterior se refuerza la idea de que habla y denuncia a algunos de sus enemigos más por venganza o con fines políticos, e incluso para pedir el perdón de las autoridades gringas que ya lo investigan, lo suyo podría ser ganas de que otros paguen sus excesos, o de que sus presuntos delitos queden impunes.

Aquí es donde le pregunto, ¿cuánto valor tiene la palabra de Mario López que lo mismo ha sido investigado e interrogado por el gobierno gringo que denunciado por autoridades mexicanas que buscan les explique como creció su fortuna al tiempo que era alcalde de Matamoros?, porque esa es la realidad, el ahora Diputado federal era un maestro del Tecnológico en aquel municipio y ahora es hasta propietario de una manada de caballos valuada en 800 mil dólares, más de 13 millones de pesos, por citarle datos de una sola de sus 20 propiedades documentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera que le seguía los pasos.

Obvio, pedimos que se investigue hasta las últimas consecuencias lo dicho por Mario López, La Borrega, pero también que no haya olvido, que se castigue también al exalcalde de Matamoros por corrupto, por tratar de salvarse metiendo ruido mediático a su situación, vaya pues, lo que pretende el ahora diputado federal es decirse perseguido político y huir como el prófugo Cabeza N.

La conseja popular dice que un traidor traiciona siempre, la experiencia confirma que no debemos apoyar a personajes con esas manías porque sus intenciones no son las de hacer política en beneficio del pueblo, sino la de saciar sus instintos de poder, dinero y lo que se atraviese, La Borrega todavía no los satisface del todo, así que son tiempos de ponerle un freno, no por sus bravuconerías deben quedar impunes sus delitos, al contrario, deben sancionarlo con mayor rigor para que sirva de ejemplo.

Ojalá, también hay que decirlo, aclaren pronto los Morenos los dichos de La Borrega, porque es una realidad que el pueblo merece una explicación como la merece su militancia, a los primeros por la simple razón de que la decencia es algo que siempre se ha buscado en los políticos, a los segundos porque existen muchos formados para representar a Morena y en la elección pasada nomás no les hicieron caso a pesar de su trayectoria, su compromiso con el partido, y su arraigo con la sociedad, porque por alguna razón se prefirió a los traidores y presuntos corruptos como La Borrega.

Cierto, también será aconsejable que los morenos se enteren que un mundo los vigila, que la gente desea lo mejor y espera respuestas congruentes a sus peticiones y a lo que le ofrecen, más que eso, que es una exigencia que en las siguientes elecciones ya no aparezcan de candidatos personajes como Mario López, La Borrega, porque no solo es corrupto, además es traidor y, por si ello fuera poco, ha preferido el escándalo que daña a Tamaulipas en lugar de hacer lo correcto, lo legal, lo conducente, digo, si tuviera pruebas pues que vaya a presentar las denuncias ante la autoridad. Pensando mal, podría decirle que la idea de hacer esas declaraciones por parte del exedil matamorense es en busca de impunidad, de que no lo metan al bote por la inmensa fortuna que amasó a su paso por la presidencia municipal de Matamoros, esto según las denuncias presentadas, y aquí es dónde otra vez le pregunto, ¿cuánto valor tienen las palabras de Mario López sí ya quedó comprobado que es un traidor, más que eso, si mucho antes de que hablara lo perseguían por presuntos actos de corrupción que le permitieron amasar fortuna, tener más de 20 propiedades, la mayoría empresas, y por presumir hasta una manada de caballos de 13 millones de pesos?, para mi gusto ninguno, pero de todas manera nada puede quedarse en chisme…

PONE EN MARCHA UAT TRANSPORTE GRATUITO PILOTO PARA ESTUDIANTES DEL SUR DE TAMAULIPAS… Con el objetivo de apoyar la movilidad de sus estudiantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha un proyecto piloto de transporte gratuito en la zona conurbada del sur del estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado informó que esta iniciativa opera en fase de prueba para facilitar el traslado seguro, eficiente y gratuito de sus estudiantes que se preparan en las facultades del Centro Universitario Sur.

En ese contexto, explicó que inició la ruta Altamira–Centro Universitario Tampico Madero, la cual responde a la necesidad de acercar más beneficios a la comunidad estudiantil y generar mejores condiciones para que las y los jóvenes puedan acceder de manera más cómoda y segura a sus actividades académicas, deportivas y formativas que ofrece la institución.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Administración, en colaboración con el Centro Universitario Tampico Madero, mediante la operación de un autobús exclusivo para estudiantes de la UAT, quienes podrán acceder al servicio presentando su credencial vigente.

En entrevista, al término de la ceremonia sindical con motivo del Día de las Madres, el rector puntualizó que este esquema opera inicialmente como programa piloto, con el propósito de evaluar la viabilidad del servicio y atender las necesidades reales de movilidad de estudiantes de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, permitiendo construir un modelo de transporte universitario con posibilidades de crecimiento y ampliación hacia otras rutas y horarios.

La ruta contempla un recorrido aproximado de 35.4 kilómetros, con salida diaria a las 8:00 horas desde el centro de Altamira y llegada programada al circuito universitario de la UAT a las 9:00 horas.

El trayecto incluye paradas estratégicas en la Parroquia Santiago Apóstol, frente al Asador Altamira (ITACE), Posco Bus Stop en la zona industrial, Conductam (Divisoria), Fundación Dondé y Walmart Aeropuerto, hasta arribar al Centro Universitario Tampico Madero.

La unidad asignada para este programa piloto cuenta con capacidad para atender aproximadamente a 60 estudiantes por viaje, fortaleciendo las acciones orientadas a mejorar la conectividad y accesibilidad de la comunidad universitaria en la zona conurbada.

Asimismo, el rector subrayó que la UAT continuará impulsando proyectos con sentido social y de impacto regional, que permitan responder de manera directa a las necesidades de las y los estudiantes, consolidando una universidad cercana, humanista y comprometida con la juventud tamaulipeca.

Gobierno de Tamaulipas honra la Batalla de Puebla con toma de protesta de jóvenes del SMN… En el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, autoridades estatales, civiles y militares llevaron a cabo la Ceremonia de Toma de Protesta de Bandera a soldados del Servicio Militar Nacional (SMN), realizada en la explanada del 77/o. Batallón de Infantería.

El acto fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por el general brigadier de Estado Mayor Newton Manuel Chávez Baños.

Como parte de esta ceremonia cívico-militar, se realizó un enlace nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de efectuar de manera simultánea en todo el país la toma de protesta de bandera de las y los jóvenes del Servicio Militar Nacional.

Durante su mensaje, Villegas González destacó que la Batalla de Puebla representa uno de los episodios más significativos en la defensa de la soberanía nacional y constituye un referente de unidad, patriotismo y fortaleza del pueblo mexicano.

Asimismo, exhortó a las y los jóvenes tamaulipecos a conducirse con integridad, responsabilidad y compromiso social, honrando los valores cívicos que distinguen a México como una nación de diversidad, solidaridad y riqueza cultural.

El funcionario estatal subrayó que la juventud representa una reserva moral y social fundamental para el país, capaz de enfrentar retos y contribuir a la construcción de la paz, la justicia y el bienestar colectivo.

Durante la ceremonia también se recordó el legado del general Ignacio Zaragoza, destacando su liderazgo y determinación en la victoria del 5 de mayo de 1862, considerada símbolo de dignidad y defensa nacional.

El Gobierno del Estado reiteró que esta conmemoración fortalece el sentido de unidad nacional y reafirma el compromiso de preservar la soberanía, la libertad y los principios constitucionales de México.

Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del Poder Judicial, Legislativo, municipios de la entidad y mandos de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas.

ASISTE ALCALDE DE VICTORIA A CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA DE JÓVENES DEL SMN… Cd. Victoria, 5 de mayo de 2026. – El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, asistió a la ceremonia de toma de protesta de soldados del Servicio Militar Nacional que presidió vía virtual la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

El acto cívico, celebrado en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, fue encabezado por el General de Brigada Estado Mayor Newton Manuel Chávez Baños, Comandante de la Cuadragésima 8va. Zona Militar, y el secretario General del Gobierno Héctor Villegas González, en representación del gobernador de Tamaulipas.

Al presenciar los mensajes de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reconoció la celebración de la fecha histórica para México y postura en defensa de la soberanía del país; refirmando el compromiso del gobierno de Victoria en fortalecer los valores cívicos y patriotismo de los jóvenes conscriptos.