La Historia, tal cual es: El 30 de abril de 2021—hace justo 4 años y 6 meses– gobernaba la nación AMLO y su partido MORENA controlaba el Poder Legislativo; Cabeza de Vaca era el gobernador de Tamaulipas y su partido, el PAN era mayoría en el Congreso de Tamaulipas. El Fiscal General de la República era (y sigue siendo) el octogenario abogado Alejandro Gertz Manero, el mismo que por venganza personal encarceló a su familiar Alejandra Cuevas Morán, durante 528 días, por supuestamente haber cometido «homicidio por omisión». Lo cierto es que Gertz Manero cometió abuso de poder. Y sigue impune, tan campante.

Así tenemos que en el caso del reynosense Cabeza de Vaca debemos decir que hay elementos, hechos concretos para deducir que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero protege al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Recordemos que en el año 2021 la referida Fiscalía se fue -supuestamente- con todo contra el entonces gobernador Cabeza de Vaca.

Así, el Poder Legislativo buscó despojar a Cabeza de Vaca del “fuero constitucional” que ostentaba en razón de ser Gobernador de Tamaulipas.

Por ello el 30 de abril de ese 2021, Día del Niño, sesionaron los legisladores federales. ¿El asunto del día? Quitarle el fuero a Cabeza de Vaca. La sesión duró seis horas. Toda la clase política tamaulipeca estuvo atenta a dicha sesión. Los legisladores federales, por mayoría de votos resolvieron despojarlo del Fuero Constitucional, canalizando el asunto al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, donde Cabeza de Vaca tenía mayoría de votos. El Gobernador desde luego que NO fue despojado del Fuero. Y siguió de gobernador.

Así cuando ya fue noticia nacional que no podían desaforar a Cabeza de Vaca, declaró el Fiscal Alejandro Gertz: “Cuando termine su mandato de Gobernador se le acabará el fuero, y entonces procederemos a detenerlo”. Esto ocurrió el día Sábado primero de octubre de 2022.

Ese día sábado fue la Toma de Protesta del Dr. Américo Villarreal Anaya. Cabeza de Vaca-como nunca antes en la historia moderna de Tamaulipas no se apersonó al evento de Cambio de Poderes.

Pero Alejandro Gertz Manero no cumplió con su palabra de Fiscal General de la República. AMLO dejó la Presidencia de la República; Claudia Sheinbaum asumió el poder. Y el reynosense Cabeza de Vaca sigue libre. Nunca procedió la Fiscalía General de la República.

Hoy, intocable, Cabeza de Vaca trae campaña de desprestigio contra el doctor Américo Villarreal Anaya. Por fortuna ya se han expresado voces de apoyo al gobernador Américo, como es el caso del Colegio de Notarios del sur del estado. Y contando.

El Fiscal Gertz Manero acaba de cumplir este 31 de octubre 86 años de edad. En su cargo de Fiscal ya ha enfermado. Ya cuando enferma lo que sucede es que desaparece de la escena pública. ¿Cuánto gana de sueldo al mes? Gana 190 mil, 035 pesos.

Y bueno, vale decir que el abogado Alejandro Gertz Manero es un acomodaticio de primera. Como muchos que hoy cobran miles en los gobierno morenistas, Gertz Manero tuvo en su momento una gran identificación, fue parte de los gobiernos azules del Partido Acción Nacional, PAN. Gertz fue, nomás Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Presidente Vicente Fox, del año 2000 al año 2004. Bien que recuerdo que en una visita presidencial de Fox a Cd. Victoria, se reunió con editores y periodistas tamaulipecos en el Salón Premier. Era gobernador Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba . El lugar estaba atestado. Había editores y periodistas de todo el estado. Pero no colocaron sillas. El encuentro fue… todos de pie. Llegó Fox. Llegó Tomás. El abogado Gertz se cansó de estar de pie. Y también yo. Así que él se fue a sentar a un sofá para dos personas ubicado afuera de los sanitarios, como a mitad del salón. Yo me fui a sentar justo al otro único lugar para estar sentado: otro sofá, a dos, tres metros donde Gertz estaba. De eso ya pasaron 25 años. Y Gertz Manero sigue tan campante… ganando 190 mil, 35 pesos al mes. Era jefazo nacional de Seguridad Pública con los panistas de Fox , hoy es el jefazo de la Fiscalía, con los morenos de Sheinbaum Pardo.

En la caso del reynosense, ¿Don Alejandro es un inepto o es un protector?

LISTAS YA LAS VACUNAS CONTRA EL COVID

Les comparto que para esta temporada invernal, la Secretaría de Salud al mando del Dr. Vicente Joel Hernández Navarro tiene una meta de aplicación de 106 mil 964 dosis de vacuna contra el COVID-19, en donde se contemplan las vacunas de las marcas Pfizer y Moderna, las cuales son seguras y eficaces en la prevención de dicha enfermedad.

Así lo informó el referido Dr. Vicente Joel, al tiempo de exhortar a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, obesidad, asma u otras enfermedades crónicas, a que acudan a la unidad de salud y solicitar estas vacunas que los protege contra las enfermedades respiratorias.

“La campaña de vacunación para la temporada invernal, contempla la aplicación de las vacunas COVID, influenza y neumococo para protegernos de las formas más severas de estos padecimientos que llegan a incrementarse en el periodo de otoño e invierno, y para ello el gobernador, Américo Villarreal Anaya, gestionó las dosis suficientes y que en Tamaulipas se distribuyan las vacunas Pfizer y Moderna para COVID”, destacó Hernández Navarro.

El refuerzo de estas vacunas debe ser cada año y antes de que se presenten las bajas temperaturas. La vacuna contra influenza se aplica a todos los mayores de 60 años, a los menores de 6 a 59 meses y mujeres embarazadas, así como a las personas entre estas edades que tienen comorbilidades para protegerlos de enfermar por el virus de la influenza y las formas graves del padecimiento como neumonías. NOS VEMOS.

