-Para fortalecer la movilidad ciudadana

Reynosa, Tamaulipas. – La Delegación de Transporte Público en Reynosa, a cargo de María Lidia Garza Salinas, informó que se dió inicio a la reapertura de la ruta 38 “Capitán Carlos Cantú”, la cual permaneció suspendida durante cinco años a raíz de la pandemia por COVID-19.

Atendiendo las solicitudes de las y los usuarios y ciudadanos de la zona, la delegación ha dispuesto diez unidades para cubrir la ruta, con el propósito de atender las necesidades del público y garantizar un servicio eficiente, seguro y accesible de transporte público en su modalidad de ruta.

La ruta 38 ofrecerá servicio de lunes a domingo, con horarios de 5:20 a.m. a 7:00 p.m. y una frecuencia estimada de 20 minutos entre cada unidad, permitiendo una mejor conectividad para los habitantes del sector.

“Con la reapertura de esta ruta, damos respuesta a una necesidad muy sentida por los ciudadanos. Nuestro compromiso es continuar trabajando de la mano con los concesionarios para ofrecer un servicio digno, ordenado y que mejore la movilidad en Reynosa”, expresó Garza Salinas.

Esta reapertura se realiza con el respaldo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha destacado la importancia de garantizar servicios públicos de calidad que respondan a las necesidades de la ciudadanía y fomenten la conectividad en Reynosa.