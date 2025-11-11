Tras las denuncias de manejos corruptos y de «auto reparto», con la cuchara grande, de Becas SET-SNTE, en que hasta un ex diputado local de…¡MORENA..!, hoy funcionario de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), fue beneficiado, se «auto recetó» nomás 4 becas pa’su familia.

En este inicio de semana, abordado por reporteros antes de la Ceremonia de Honores a la Bandera, el jefazo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García dijo que la SET y el sindicato de maestros preparan «nuevas reglas con el objetivo de evitar el mal uso de recursos y garantizar mayor equidad en la asignación».

Vale decir que de acuerdo a las listas exhibidas por un medio nacional «Elefante Blanco», un funcionario de Valdez García, ex legislador de MORENA, logró para su familia 4 becas para «madres solteras» y discapacitados. Pero aquí, cabe la pregunta que esperamos se ponga a indagar el jefazo de la SET: ¿Y este ex diputado nomás agarró 4 becas para gentes que llevan su apellido…o también «apadrinó» otras 25 becas para gente cercana a él que no llevan sus apellidos? Y que bien pueden ser sus ahijados, primos, sobrinos, hijos de su chofer.

Entendemos que el Secretario Miguel Ángel Valdez García tiene experiencia, formación de toda su vida en instituciones privadas de educación, como es la Universidad La Salle de Cd. Victoria, en donde fue docente y Rector , al igual que fue rector en la Universidades La Salle de Chihuahua, pero bien que debería asesorarse sobre esta otra realidad que se vive en una institución oficial, gubernamental, como es la SET, donde…todo indica.. hay en cargos directivos con gente del partido MORENA, que ciertamente…presumen… alardean…»No somos iguales».

Pero no le toca, no le corresponde, no es función de este reportero clarificar este asunto de abuso en Becas. Es claramente esto función, chamba, de la Contraloría interna y de la Contraloría estatal. ¿Voy bien o me regreso? Este funcionario, ya lo dijo la Contraloría Tamaulipas, es el actual Director estatal del CREDE, Vital Román. De acuerdo al oficio enviado por la Unidad Ejecutiva de la SET, su familia se benefició con 172 mil pesos en becas. Cabe preguntar: ¿Fue en total un pago de 172 mil pesos en una sola exhibición, o fueron becas mensuales que cada mes sumaban 172 mil pesos?

Con todo el actual jefazo de la SET, Miguel Á. Valdez, quien llegó al cargo luego de la inexplicable salida de la Licenciada Lucía Aimé Castillo Pastor, ya dijo que en el tema, «la transparencia será total y que se respetará el proceso legal. La investigación se centra en el manejo de recursos, la firma obligatoria al recibir becas, y la posible discrecionalidad en la asignación». Pendientes.

INVITA PRI TAMAULIPÁS A RUEDA DE PRENSA

El partido tricolor, PRI Tamaulipas está invitando a conferencia de prensa este miércoles 12 de Noviembre a las 9 am en el auditorio del Instituto Reyes Heroles. La citada conferencia será encabezada por Bruno Díaz Lara, presidente del comité directivo estatal.

BAJA NUMERO DE POBLACION VULNERABLE EN TAMAUILIPAS

Es ya menor el número de la población vulnerable en Tamaulipas, afirmó con voz clara y tono firme la directora general del DIF estatal, Patricia Lara Ayala.

«Los números de población vulnerable han ido bajando gracias a las estrategias, los apoyos, los programas, la atención y la capacitación de jóvenes y mujeres; por ejemplo a través de Lazos del Bienestar en los polígonos de atención que se han creado en esta administración», precisó la funcionaria.

Y añadió: «Estos esfuerzos han permitido que muchas familias en situación de rezago tengan un impulso fuerte. Este año estamos arrancando 12 polígonos con mayores necesidades de apoyo , con el respaldo del Gobernador del Estado y de la doctora María de Villarreal».

Explicó Lara Ayala que se fortalece el bienestar mediante acciones de salud, acompañamiento emocional y participación comunitaria, impulsando la educación, la prevención y la colaboración entre vecinas, vecinos y redes sociales.

OFRECE UAT ESPACIO SEGURO A HIJOS DE SUS TRABAJADORES

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, reafirmó el compromiso de su administración con el bienestar y desarrollo integral de la niñez universitaria durante una visita al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT Empresarial), que opera bajo el modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Acompañado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector destacó la importancia de fortalecer las políticas institucionales orientadas a ofrecer un espacio seguro, afectivo y de calidad en el cuidado infantil.

Reconoció el médico Anaya Alvarado al personal de este centro por servir con amor y dedicación en la atención a más de 160 hijos e hijas de trabajadores universitarios, además de destacar la colaboración de madres y padres de familia en este importante esfuerzo.

En el evento, el rector y su esposa, Isolda Rendón, develaron una placa conmemorativa

SUPERVISA GATTAS OBRAS DE PAVIMENTACION

El gobierno municipal de Victoria tiene en marcha proyectos de pavimentación asfáltica y concreto hidráulico en calles de distintas colonias de la Capital.

Para constatar el avance, el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, realizó recorrido de supervisión en la Colonia Lázaro Cárdenas, donde la Secretaría de Obras Públicas prepara 3 mil, 472 metros cuadrados para asfaltar.

Antes de que termine este año 2025 el plan es entregar obras de pavimentación con carpeta asfáltica en calle Maguey de la Colonia Cuauhtémoc, y de concreto hidráulico en las calles Margarita de la Colonia Sierra Madre y 2 Ceros Abasolo de la Colonia Obrera. NOS VEMOS.