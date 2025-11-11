Por unanimidad de votos, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó el proyecto de ley de ingresos del año fiscal 2026, por un monto de casi cinco mil millones de pesos, 4 mil 998 millones 306 mil 298 pesos, exactamente.

También aprobaron la propuesta de la presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal del nombramiento de Ernesto Ferrara Theriot como nuevo Secretario del Ayuntamiento.

“Asumo este cargo con el firme compromiso de servir a Nuevo Laredo y de contribuir a la consolidación de un gobierno eficiente, sensible y de puertas abiertas”, señaló Ernesto en su mensaje.

Carmen Lilia expresó en el evento, que Ernesto Ferrara es un servidor público con amplia experiencia, honestidad y vocación de servicio. “Estoy segura de que desde la Secretaría del Ayuntamiento continuará trabajando por el bienestar de Nuevo Laredo”, expresó la presidenta municipal.

Con esta aprobación, Ferrara Theriot asumirá la responsabilidad de coordinar los trabajos administrativos, jurídicos y de enlace institucional del gobierno municipal, funciones clave para garantizar el correcto desarrollo de las políticas públicas y la atención a la ciudadanía.

Cambiamos de rumbo para avisar que el Gobernador Américo Villarreal Anaya expresó ayer en Tampico todo su respaldo a la estrategia de proximidad y labor social para la zona norte de Tamaulipas, de la Guardia Nacional.

Américo encabezó la sesión itinerante de la Mesa de Paz, acompañada por la presidenta del DIF estatal, doctora María de Villarreal, en instalaciones de la Expo Tampico, donde también asistieron los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.

El coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Golfo, General Ignacio Murillo Rodríguez, presenció complacido la asistencia de los presidentes municipales de Tampico, El Mante, Aldama, Madero y Altamira y declaró su certeza de obtener un éxito rotundo.

Otros seis municipios de esa zona de Tamaulipas quedaron incorporados a la estrategia de proximidad y labor social, lo que significa un gran alivio para las familias de esa amplia región.

“En Tamaulipas estamos echados para adelante y queremos seguir avanzando y significar a nuestro Estado en cada uno de los rubros que se evalúan a nivel nacional como una entidad que se distingue por su capacidad de trabajo, de gran tradición y de aportar también a las grandes decisiones que se toman desde el gobierno federal”, dijo Américo.

También en Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas confirmó su liderazgo político y su estrecha relación con la base trabajadora de esa ciudad, al acudir como invitada especial a la ceremonia del Sindicato local de Trabajadores de la Industria Maquiladora, donde Roberto Celestino Flores Huerta asumió la secretaría general del sindicato.

El dirigente estatal de la CTM Edmundo García Román y el secretario general adjunto, Reynaldo Garza Elizondo, asistieron al evento y reconocieron la disposición de Carmen Lilia de seguir construyendo alianzas en favor del bienestar laboral y la paz social en esa ciudad.

En su mensaje, la edil Cantúrosas Villarreal destacó la importancia de este relevo sindical para el fortalecimiento del diálogo laboral y el bienestar de los trabajadores de la industria maquiladora.

Reiteró Carmen Lilia que su gobierno continuará con el impulso al desarrollo de la industria maquiladora, de la mano del sindicato y los trabajadores neolaredenses.

“En este gobierno tienen a una aliada comprometida con ustedes. Desde gobierno municipal seguiremos coadyuvando en todas las acciones que fortalezcan la defensa de los derechos laborales, la estabilidad en el trabajo y la paz social que tanto necesita nuestra ciudad.

“Estoy convencida que los trabajadores, hombres y mujeres, son el corazón que mueve a Nuevo Laredo”, destacó la primera autoridad de la ciudad.

Reynaldo Garza Elizondo destacó el momento económico e industrial por el que traviesa Nuevo Laredo y aseguró que es esencial el trabajo entre el sector maquilador y el gobierno.

“Reconocemos el trabajo de la alcaldesa Cantúrsosas Villarreal al frente de la administración municipal, se han logrado conquistas, indiscutibles para la sociedad de Nuevo Laredo y que se ha ganado el respeto, el cariño, el afecto del sector obrero organizado: Nuevo Laredo traviesa un momento único que favorece sin duda el desarrollo económico e industrial”, aseguró Garza Elizondo.