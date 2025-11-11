Desde que se difundió la lista de beneficiarios de las Becas Transformación surgieron denuncias de maestras y maestros acerca de una serie de irregularidades que ponen en duda el manejo adecuado de los recursos públicos, cuyas acusaciones fueron minimizadas por el dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño.

El presunto caso de corrupción cobró notoriedad ayer cuando el profesor Naif José Hamscho Ibarra exigió a la dirigencia del magisterio tamaulipeco, que encabeza Rodríguez Treviño, que se transparente la entrega de las becas ante el cúmulo de denuncias de sus agremiados.

Antes, el exdirigente de la sección 30 del SNTE, Enrique Meléndez Pérez, había denunciado casos de corrupción en la asignación de plazas, por lo que exigió que se tome en cuenta la trayectoria, preparación y capacitación de todos aquellos que buscan ser docentes.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, reveló que el programa de becas está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) a cargo de Eduardo Govea Orozco, para deslindar responsabilidades acerca de las posibles anomalías denunciadas por maestras y maestros.

Valdez García señaló que se presentó una denuncia anónima ante la FECC en donde se señala que varios miembros de una familia reciben becas, que en algunos casos reciben hasta los 200 mil pesos, por lo que se corregirá el mecanismo de asignación para el próximo ciclo escolar.

Lógicamente que las denuncias en contra del dirigente de la sección 30 del SNTE, Rodríguez Treviño han sido cuestionadas por maestras y maestros que señalan que se trata de una campaña tanto de Meléndez Pérez como de Hamscho Ibarra para aglutinar simpatizantes.

No debemos olvidar que la renovación de la dirigencia del magisterio tamaulipeco se realizará en diciembre del 2026, por lo que desde un año antes intentan ganar adeptos, según maestras y maestros que están con el profesor Rodríguez Treviño.

Por otra parte, la convocatoria para la Marcha Ciudadana del próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México ha tomado fuerza porque día a día un mayor número de personas han expresado la indignación que los embarga por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez (QEPD), perpetrado el pasado 1° de noviembre.

Y más ahora que las investigaciones señalan que Osbaldo Gutiérrez Vázquez, el asesino de Manzo Rodríguez, fue detenido por las escoltas del alcalde de Uruapan y luego alguno de ellos lo ejecutó, por lo que el caso ha dado un giro importante porque se sospecha que evitaron que declarara para no denunciar el autor intelectual de este cobarde homicidio.

El caso pasará ahora a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, luego de que las autoridades michoacanas no han logrado avanzar en las investigaciones.

Se espera que en varias ciudades se replique la Marcha Ciudadana del próximo 15 de noviembre, incluso se habla de que en Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria se preparan para manifestar su indignación por el cobarde asesinato del extinto alcalde Manzo Rodríguez.

Y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha criticado abiertamente la organización de la Marcha Ciudadana del próximo fin de semana con el argumento de que se trata de gentes que no dan la cara y sólo promocionan la protesta en las redes sociales.

Se espera que la convocatoria tenga éxito porque que se tratan de jóvenes de la llamada Generación Z, que siempre se han comunicado a través de las redes sociales y ahora mostrarán su indignación en forma presencial ante la violencia que se vive en todo el país.

