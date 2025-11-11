En su momento fue una locura impulsar la ley de revocación de mandato en la época en la que presidió este México lindo y querido Andrés Manuel López Obrador, sí, desde lejos se veía bonita y hasta democrática, como una oportunidad de echar a los malos gobernantes de sus puestos, sin embargo, como decía el poeta nacional, pero qué necesidad y para qué tanto problema, creados con actos de simulación como estos.

Me explico, en aquellos años el Presidente Andrés Manuel impulsó la consulta a la ciudadanía para ver si se quedaba en el gobierno o lo echaban, se realizó y no hubo beneficio alguno, porque no tenía riesgo de perder, es más, porque en caso de perder lo más probables es que se defendiera con las respectivas acusaciones contra el INE de fraude y solicitar al tiempo el voto por voto, casilla por casilla.

Viene el tema a colación porque ahora hasta quieren meter este proceso de revocación de mandato en la elección del 2027, ya los dirigentes de las cámaras hablan hasta de foros de consulta para meter a Claudia en una boleta de esa elección, de cuando se renueve la Cámara de Diputados, muchas gubernaturas, más presidencias municipales y todavía agregue la otra parte de la elección judicial que está pendiente, exacto, sería un megafraude, una simulación, una locura, y rascarle los esos al tigre.

Siendo sinceros hoy la revocación de mandato tampoco tiene razón de ser, según las encuestas Claudia Sheinbaum tiene más de 75 por ciento del respaldo popular, no hay forma de tumbarla, es cierto, atraviesa una crisis con el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, pero no crea que eso hace pensar a la gente en quitarla, menos en regresar al pasado.

Ahora, siendo exigentes por supuesto que la revocación de mandato debe existir, pero solo aplicarse cuando un gobernante sea insostenible por su alto nivel de corrupción o porque la mayoría del pueblo no acepta sus determinaciones en las políticas públicas, en síntesis, no debería ser un juego para medir popularidad ni afinar maquinarias electorales con costo a la nación como ocurrió en la ocasión anterior con AMLO, como puede pasar con Claudia.

Era obvio que al anterior lo quiere la mayoría o, por lo menos, la mayoría aceptó su trabajo, es bien visto, con Claudia los números todavía son más buenos a su favor, entonces no tiene ningún sentido gastar cientos de millones de pesos para llevar a la gente a las urnas con la intención de nada, más aún, no tiene sentido manchar una elección constitucional que ya de por sí será bastante complicada de continuar con la idea de mezclarla con la elección judicial, que ojalá no suceda.

No les quitamos la intención de la figura, pero vaya pues, si de verdad quieren jugar al demócrata y a no permitirle tanto tiempo en el poder a los mandatarios corruptos, pues lo ideal es que modifique la Constitución para recortar los periodos de gobierno para los que son electos presidentes y gobernadores, tal vez si sean muchos seis años, quizá con cuatro sea suficiente.

Es decir, pueden copiar el modelo gringo, que vale decir es el más usado en el mundo, de cuatro años para presidentes y gobernadores con una oportunidad de reelección, que no es lo mismo que hacerle al tonto yendo a las urnas solos que competir con otros que de verdad le podrían quitar el poder en caso de que no esté haciendo las cosas bien.

Porque solo hay un riesgo más en todo esto, si la gente, nomás por darle en la torre y castigar la soberbia de la presidenta y su grupo deciden votar en contra de que se mantenga en el poder, ¿qué seguiría?, un interinato hasta que se cumplan los seis años de gobierno de Morena o simple y sencillamente no mover al presidenta acusando fraude en la consulta de revocación de mandato.

Así es, no tiene ningún sentido esa figura, lo que realmente valdría la pena es intentar reducir los periodos de gobierno para los que son electos, que a los cuatro años el ciudadano decida si se quedan o se van, pero en competencias reales y no ficticias ni perversas.

Porque además es inexplicable que ante tanta austeridad que se pregona por este partido en el gobierno apenas a un año de su administración se estén impulsando esos gastos que nomás son por vanidad, digo, ni modo que me diga que ya metieron a la cárcel a los expresidentes con la consulta ciudadana que se hizo antes o qué de resultar castigado en la revocación de mandato la presidenta se va a ir.

La revocación de mandato, como la pintan, es una jalada, porque no hay condiciones para que se haga de manera transparente, porque resulta una grosería impulsar tanto gasto en un culto a la vanidad o para mantener aceitadas las maquinarías electorales, en serio, lo procedente, si queremos jugar a los demócratas, pues es acortar los periodos de gobernadores y presidentes, que cada cuatro años la gente decida si se quedan o se van, pero no en jueguitos perversos, sino en competencias contra otros partidos y otras figuras que los obligarían realmente a ponerse a jalar a favor de las mayorías o, ¿no?…

PROXIMIDAD Y LABOR SOCIAL DE GUARDIA ESTATAL DAN RESULTADOS, AMÉRICO VILLARREAL… El gobernador Américo Villarreal Anaya expresó todo su respaldo a la Estrategia de Proximidad y Labor Social para la zona sur de Tamaulipas, que este día presentó el coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Golfo, general Ignacio Murillo Rodríguez, la cual se llevará a cabo en seis municipios de esta zona de Tamaulipas.

Al presidir la sesión itinerante de la Mesa de Paz, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, doctora María de Villarreal, en las instalaciones de la Expo Tampico, en donde también asistieron integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, el mandatario estatal expresó que esta reunión de trabajo es un ejemplo de la unión y participación que se tiene en Tamaulipas para lograr mejores oportunidades y tiempos de solución de los problemas.

«En Tamaulipas, estamos echados para adelante y queremos seguir avanzando y significar a nuestro estado en cada uno de los rubros que se evalúan a nivel nacional como una entidad que se distingue por su capacidad de trabajo, de organización y de aportar también a las grandes decisiones que se toman desde el gobierno federal, hoy comandado por nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo», dijo.

«Estamos atentos de sumarnos con estas iniciativas que usted nos hace el favor de presentarnos el día de hoy y poder tener seguramente mejores resultados e indicadores de los que aquí se han mostrado con la implementación de estos nuevos programas», agregó.

Ante la presencia de las alcaldesas y alcaldes, de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; de El Mante, Patricia Chío de la Garza; de Aldama, Noemí Sosa; de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; de González, Miguel Alejandro Zúñiga; y de Altamira, Armando Martínez Manríquez, el coordinador territorial de la GN-Región Golfo expuso una estrategia de once puntos para fortalecer la proximidad, caminar junto a la población, realizar actividades interinstitucionales, organizar comités sociales y contribuir a un entorno seguro y de mayor confianza ciudadana.

«Estoy plenamente convencido que vamos a tener un éxito rotundo en esta región de Tamaulipas», expresó el general Murillo Rodríguez al destacar la participación conjunta en esta estrategia del gobierno del Estado, iniciativa privada, asociaciones civiles, sector salud e instituciones educativas.

A nombre de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Jorge Charles Coll, dio la bienvenida a esta iniciativa y expresó la disposición de la organización para sumarse y trabajar en conjunto para que la zona conurbada siga manteniendo los mejores resultados en seguridad.

En la reunión también participaron: Miguel Rivas Hernández, comandante primera zona naval; Newton Manuel Chávez, comandante de la 48 zona militar, y Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas entre otras autoridades

LA UAT Y EL CENEVAL AMPLÍAN COLABORACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO ACADÉMICO… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con la directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), Carmen Enedina Rodríguez Armenta, con el propósito de ampliar la colaboración institucional, fortalecer los procesos de evaluación y la mejora de los programas y servicios académicos que la casa de estudios ofrece a la sociedad.

El encuentro se realizó en las instalaciones del CENEVAL, donde se abordaron temas estratégicos relacionados con los programas de becas y la consolidación de mecanismos que promuevan la calidad, la transparencia y la innovación en la educación superior.

Durante la reunión, Rodríguez Armenta reconoció el humanismo universitario que distingue a la UAT, luego de subrayar que la institución profesa con el ejemplo los valores que promueve en su comunidad.

Asimismo, felicitó al rector por el trabajo que la UAT realiza, reflejando en sus acciones una auténtica vocación humanista y un compromiso tangible con el desarrollo social y educativo de Tamaulipas.

En su intervención, el rector Dámaso Anaya expresó su reconocimiento a la directora general del CENEVAL por su compromiso con la transformación de la educación superior.

Entre los temas tratados se abordó la propuesta del CENEVAL para otorgar becas institucionales en favor de la comunidad universitaria de la UAT, reafirmando la voluntad de cooperación y apoyo al desarrollo académico de la institución.

Se puso de relieve también el bachillerato en línea que recientemente abrió la UAT, con la posibilidad de contar con una serie de programas de evaluación y certificaciones que el CENEVAL ofrece en beneficio de la educación media superior.

RECONOCE CMIC EFICIENCIA DE PLAN EMERGENTE DE BACHEO EN VICTORIA… Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Tamaulipas Centro, reconocieron la labor que realiza el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, para reconstruir la infraestructura vial de la ciudad a través del Plan Emergente de Bacheo y obras de pavimentación.

“En la CMIC somos aliados y estamos comprometidos con el proyecto del gobierno de Victoria para reconstruir con este plan la movilidad y desarrollo de la ciudad” dijo el Ing. Jorge Adán Contreras Galván, presidente del organismo empresarial, en el encuentro sostenido con Gattás Báez, e integrantes del Gabinete Municipal.

En su intervención, el alcalde de la Capital y Corazón de Tamaulipas, agradeció el respaldo del sector de la construcción por aportar su capacidad y experiencia en la solución de la problemática que causaron las recientes lluvias en el 70 por ciento de las vialidades primarias, secundarias y accesos a colonias.

“La participación de empresas locales en este plan de bacheo legitima nuestro compromiso de campaña, el dinero de Victoria se queda en la ciudad; y la confianza social al sumar esfuerzos para servir mejor a los victorenses” expresó Gattás Báez al participar en la reunión mensual del Comité Directivo de la CMIC Victoria.

Como coordinador del programa, Jorge Bello Méndez, detalló que, hasta la tercera semana de bacheo, se han aplicado 10 mil metros cuadrados de asfalto en las rutas prioritarias trazadas, y en próximos días se definirá con concesionarios del transporte público la siguiente etapa que incluye accesos a colonias.