El “Plan B” de la reforma electoral federal, armonizada con la legislación de Tamaulipas debe quedar aprobada en sesión de pleno del Congreso local este viernes.

Finalmente viene plasmado en las leyes secundarias el mismo porcentaje para acceder a las diputaciones locales y regidurías en los ayuntamientos por el principio de representación proporcional, es decir, las “pluris”.

Con ello se garantiza que los partidos chicos, garanticen al menos una diputación en el Congreso local y con ello tengan representación, cuando se requiera de su voto.

En donde será un limitante, lo es en la integración de Ayuntamientos, porque de los 15 que tendrán los municipios más grandes, cinco de ellos serán vía representación popular, en los que, cuando mucho, podrán tener un regidor.

Lo que llama la atención en la armonización de la legislación electoral, es la prohibición al nepotismo electoral a partir del proceso intermedio, programado para el primer domingo de junio de 2027.

Con la nueva disposición, ya no se permitirá sobre todo, que en los ayuntamientos se queden los hijos, la esposa o un hermano en el cargo de presidente municipal, como venía siendo una práctica en más de uno.

También se elimina la reelección consecutiva a partir del 2030.

Sin embargo, hay ciertas disposiciones que se seguían analizando por el área jurídica del Congreso, a sugerencia del presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, la consejera MARCIA LAURA GARZA ROBLES y otros que tienen conocimiento, experiencia y capacidad para ir más allá, de lo que representa una simple armonización de la legislación electoral.

Y es que, si se elimina la reelección consecutiva a partir del 2030, se abre la posibilidad de que en el 2027, quienes acaban de entrar en funciones en los ayuntamientos, estén en condiciones de volver a ser candidatos al mismo cargo de elección popular.

Incluso, hasta los que están en funciones, al no haber impedimento para ir por otra reelección.

La laguna que se dejaría en la legislación electoral, abre hasta la posibilidad de que, si una persona llegó al cargo de presidente municipal por la vía independiente, ahora busque la reelección postulado por un partido político, entre otras cosas.

Lo cierto es que, este viernes se lleva al pleno y de no tomar en cuenta las sugerencias de los consejeros, el escenario se puede complicar para la autoridad electoral en el 2027. EN FIN.

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