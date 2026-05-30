Ciudad Victoria, Tam., 30 de mayo de 2026.-Al inaugurar la segunda edición del Torneo Academias Correcaminos UAT, el rector Dámaso Anaya Alvarado expresó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas seguirá impulsando la práctica deportiva porque, a través del sano esparcimiento, la niñez encuentra también disciplina, carácter, compañerismo y propósito.

Ante futbolistas y padres de familia que hicieron del evento una fiesta deportiva en el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras, el rector Dámaso Anaya destacó la importancia de seguir abriendo espacios para que las futuras generaciones se formen en la cultura de la dedicación y del esfuerzo constante».

“En la UAT creemos profundamente en el deporte como una herramienta de transformación social, porque formar campeones no significa únicamente ganar trofeos, significa formar seres humanos fuertes, emocionalmente responsables y solidarios”, indicó.

Acompañado de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, el rector sostuvo que a través del deporte también se educa y se construye comunidad, “y eso también es parte de nuestra visión de una universidad que inspira y transforma”.

Dámaso Anaya, dio la patada inicial del torneo y exhortó a las y los competidores a dar su máximo esfuerzo en la competencia.

En este marco reconoció a la Banda de Música de la IV Región Militar del Ejército Mexicano, con sede en Monterrey, por su excelente participación qué engalanó la apertura del encuentro deportivo.

Cabe señalar que en esta segunda edición del torneo participan 62 equipos infantiles y más de 1 mil 100 jugadoras y jugadores, provenientes del Estado de México, Aguascalientes y Nuevo León. Así como de Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros, Abasolo, Altamira, Río Bravo, Tula, Camargo, Mante y Ciudad Victoria.

Acompañaron en la ceremonia, el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio Ramírez Flores, el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes. Las diputadas, .Judith Katalyna Méndez Cepeda y Úrsula Patricia Salazar Mójica, el presidente del Club Correcaminos, Armando Arce Serna, y otros invitados especiales.