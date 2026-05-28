Vaya descaro de los legisladores de Morena, creen que nadie se da cuenta de sus burdas maniobras para tratar de engañar a la sociedad mexicana, puesto que ayer por la mañana Enrique Inzunza Cázares solicitó licencia como senador de la república sólo por 22 horas, incluso su suplente Omar Alejandro López Campos rindió protesta para asumir el cargo legislativo que dejará hoy alrededor de las 15 horas, según un comunicado de la cámara alta del Congreso de la Unión.

Inzunza Cázares apareció ayer en el Senado luego de estar ausente casi un mes y dijo que se había presentado a declarar en torno a la acusación que tiene en su contra por parte del gobierno del presidente Donald Trump ante la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Ernestina Godoy Ramos.

También señaló sin ningún rubor que su suplente López Campos asistiría a las sesiones del periodo extraordinario de ayer y hoy en el Senado, por lo que ahora en la tarde volverá a tener el fuero constitucional para evitar ser detenido y enviado a los Estados Unidos, conforme el Tratado de Extradición entre México y el vecino del norte.

A propósito, resulta que el efímero senador López Campos pasará a la historia por ocupar este cargo legislativo por sólo 22 horas, puesto que nunca antes se había visto semejante farsa para quedar bien con su “padrino político”, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

López Campos fungió como titular de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, cuyo cargo seguramente seguirá ejerciendo luego de que dejará de ser senador de la república a partir de las 15 horas de hoy.

Vamos a ver la reacción que tendrá el presidente Donald Trump ante esta burda maniobra para proteger tanto a Rocha Moya como a Inzunza Cázares, ya que podría pensar que el gobierno federal se está burlando de él porque no ha cumplido con el Tratado de Extradición.

No debemos olvidar que el presidente Trump ha dejado con un “palmo de narices” en dos ocasiones al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que primero se pospuso la visita de Sara Carter Bailey, actual directora de la Ofician de Política Nacional para el Control de Drogas, mejor conocida la “Zar Antidrogas”.

También se canceló la visita del representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer a pesar de que todo estaba listo para iniciar la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y el Canadá (T-MEC).

Es por eso, que la burda maniobra por la fracción de Morena en el Senado de la República puede desatar la furia del presidente Donald Trump en contra del gobierno federal por tratar de proteger a Inzunza Cázares y a Rocha Moya.

En otro tema, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se prepara para que jóvenes universitarios participen en la ExpoCiencias Nacional que se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre del 2026 en Monterrey, Nuevo León, por lo que desde ahora realiza foros regionales para que maestros y alumnos presenten sus proyectos enfocados en la innovación, desarrollo tecnológico, impacto social y divulgación científica.

El pasado miércoles 27 de mayo se realizó el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, organizado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt).

En representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la encargada de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Evelia Reséndez Balderas, quien reveló que se han registrado alrededor de 750 proyectos en las ocho sedes que hay en la entidad, cifra superior a la edición anterior, reflejando el creciente interés por fortalecer la investigación, la creatividad y la innovación tecnológica.

Por su parte, el director general del Cotacyt, Julio Martínez Burnes, reconoció el respaldo de la UAT para el desarrollo de las actividades regionales, además agradeció la participación de docentes, investigadores y evaluadores universitarios para fortalecer la calidad académica en este certamen.

Los proyectos seleccionados en las ocho regiones avanzarán a la etapa estatal, programada del 23 al 25 de septiembre, en Ciudad Victoria, en cuyo evento se elegirán las propuestas que representarán a Tamaulipas en la ExpoCiencias Nacional 2026.

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