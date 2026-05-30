Mayo 30 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con los días activos de intenso calor, las enfermedades diarreicas agudas (EDAS) suelen incrementarse, por ello la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, recomendó a la población lavarse las manos con mayor frecuencia, lavar y desinfectar frutas y verduras; así como cuidar la conservación de los alimentos para evitar su descomposición.

“El principal factor de las EDAS, es el calor, debido a que se relaciona con la descomposición de los alimentos y hay muchas personas que los consumen en la calle, y cuando se registra un brote y se hace la debida investigación de la causa, se detecta que la mayoría de los afectados consumió alimentos en algún establecimiento ambulante, y esto se debe a que mantienen el producto a temperatura ambiente y hasta por más de 6 horas, lo que hace que se descompongan con mayor facilidad”, destalló Hernández Campos.

Dijo que, a la fecha se tiene un acumulado de más de 60 mil casos registrados de este padecimiento y los grupos más afectados siempre son los menores de 5 años. “Por el momento no se han reportado brotes, por lo que el comportamiento de las EDAS en territorio tamaulipeco se encuentra dentro de los parámetros esperados”, señaló.

Los Distritos de Salud para el Bienestar con mayor número de casos son Tampico, Victoria y Mante, que aunque no hay notificación de brotes, esto puede cambiar conforme vayan incrementando las temperaturas, para ello solicitó estar debidamente informados sobre los riesgos y síntomas para evitar una deshidratación.

Ante la presencia de un cuadro de diarrea, debes acudir a un centro de salud para recibir hidratación oral a través del sobre vida suero oral y mantener la alimentación; si observan que no hay mejoría, tiene la boca seca y con fiebre alta, son datos que indican la presencia de una deshidratación.

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