Como si ya no existieran suficientes comisiones, grupos, comités y secciones creadas por la cámara federal de diputados, ahora dieron vida a otra que supuestamente se encargará de impedir que se filtren traficantes de drogas a esa augusta institución.

Pero además le endilgaron un pomposo, rimbombante y ridículo nombre que suena así: Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

Platicamos hace unos días sobre este tema con el presidente de la Fundación Colosio, del PRI, Ramiro Ramos Salinas, quien con unas cuantas pero certeras palabras descalificó ese despropósito, citando que solo sería necesario pedirles a los aspirantes a candidatos la presentación de la carta oficial de no antecedentes penales.

En tanto que en Nuevo Laredo, el gobierno de Carmen Lilia Canturosas Villarreal cumplió otra jornada del programa “Presidenta Cerquita de Ti” ahora en las colonias Voluntades 2, 3 y 4, donde se ofrecieron servicios y apoyos así como diálogo con las familias del sector.

Carmen Lilia hizo mención de que el programa continúa consolidándose como una herramienta cercana y humana que permite atender de manera inmediata las necesidades de la población en sus propios sectores, siguiendo las iniciativas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Dijo la edil que “seguimos recorriendo las colonias para escuchar de frente a nuestra gente y acercar todos los servicios del gobierno municipal hasta sus hogares. Queremos que las familias tengan atención rápida, gratuita y de calidad, sin necesidad de trasladarse largas distancias”.

Sostuvo una audiencia pública con vecinos del sector, a quienes se les brindó atención inmediata en temas de salud, asesoría legal, entrega de aparatos funcionales, entre otros.

Los asistentes tuvieron acceso a consultas médicas, atención sicológica y nutricional, vacunación, asesorías legales, trámites del Registro Civil, módulos de atención ciudadana, programas sociales y servicios enfocados al bienestar de las familias y sus mascotas.

Funcionarios municipales y personal de distintas dependencias atendieron peticiones ciudadanas, orientaron a vecinos sobre programas y apoyos disponibles, además de resolver gestiones de manera inmediata.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector Dámaso Anaya Alvarado sostuvo una reunión con estudiantes seleccionados para participar en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento en la Investigación y Posgrado del Pacífico “Delfín 2026”.

Durante el encuentro se destacó que en la edición actual de este programa, la UAT participa con 354 estudiantes salientes, de los cuales 191 realizarán movilidad presencial y 163 virtual, consolidándose como una de las instituciones con mayor presencia en movilidad y colaboración científica.

El Rector felicitó al grupo de estudiantes por asumir el compromiso de fortalecer su preparación mediante este tipo de experiencias, destacando que la UAT trabaja para ofrecer mayores herramientas de desarrollo académico, convenios internacionales, prácticas profesionales y oportunidades de formación.

Resaltó además la importancia de la investigación y la innovación para el desarrollo de Tamaulipas, señalando que la UAT participa activamente en proyectos científicos y en la generación de soluciones para problemáticas del Estado y del país.