🚧⚠️ ¿hasta cuándo, secretario? carreteras de soto la marina sigue en el abandono

El reciente daño estructural detectado en el puente del ejido Las Tunas no es un hecho aislado. Es una muestra más del preocupante estado en que se encuentran las carreteras estatales de Soto la Marina, especialmente los tramos Soto la Marina-La Pesca y Soto la Marina-Villa de Casas.

Mientras la presidenta municipal de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, ha señalado en repetidas ocasiones el deterioro de estas importantes vías de comunicación, la respuesta de la Secretaría de Obras Públicas del Estado sigue sin llegar.

Hoy fueron conos, cintas preventivas y llamados a extremar precauciones. Mañana podría ser un accidente de consecuencias mayores.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple: ¿qué está esperando la Secretaría de Obras Públicas para actuar?

El responsable de la infraestructura carretera estatal es el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya. Sin embargo, las denuncias, reportes ciudadanos y señalamientos de autoridades municipales continúan acumulándose mientras los problemas persisten.

Más aún cuando el secretario visita con frecuencia el municipio y se anuncian inversiones millonarias para obras de pavimentación hidráulica en distintas calles. Para muchos habitantes resulta difícil entender por qué sí existen recursos para nuevas pavimentaciones urbanas, mientras carreteras estatales tan importantes como los tramos Soto la Marina-La Pesca y Soto la Marina-Villa de Casas continúan deteriorándose y representando un riesgo permanente para quienes las utilizan.

Resulta difícil entender cómo una carretera que conecta a La Pesca, uno de los destinos turísticos más importantes de Tamaulipas, puede presentar daños tan evidentes sin que exista una intervención integral y urgente.

La carretera a La Pesca no solamente es utilizada por residentes de la región; miles de turistas la recorren cada año para llegar a la playa y disfrutar de uno de los principales destinos turísticos del estado. Sin embargo, el mal estado de la vía, los baches, daños estructurales y la falta de mantenimiento ponen en riesgo la integridad de familias completas que transitan por esta ruta.

Ciudadanos cuestionan las prioridades de inversión pública, señalando que mientras se destinan millones de pesos a obras urbanas, incluso en algunos sectores donde aún existen necesidades de drenaje y renovación de tuberías de agua potable, las carreteras estatales continúan esperando una rehabilitación integral.

Los automovilistas arriesgan diariamente sus vehículos y su seguridad. Los productores, comerciantes, transportistas y familias que utilizan estas rutas merecen caminos seguros y en buenas condiciones, no únicamente señalamientos que adviertan sobre el peligro.

Porque cuando una carretera colapsa, un puente presenta fallas o un accidente ocurre por falta de mantenimiento, ya no se trata de un problema político, sino de una responsabilidad pública.

🚨 La exigencia ciudadana sigue creciendo:

¿Hasta cuándo atenderá Pedro Cepeda Anaya las carreteras de Soto la Marina?

¿Será necesario que ocurra una tragedia para que finalmente se destinen recursos a una rehabilitación integral de estas vías?

Informó La Región Tamaulipas.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast