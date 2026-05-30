Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, respaldó las recientes reformas relacionadas con el Poder Judicial y la protección de los procesos democráticos, al considerar que representan herramientas fundamentales para fortalecer la soberanía nacional y consolidar las instituciones del país.

El legislador de Morena explicó que, tras la reforma judicial impulsada en Tamaulipas, únicamente quedaría pendiente la renovación de 24 jueces federales hacia el año 2028, siempre y cuando la modificación constitucional a nivel federal obtenga el respaldo requerido por parte de los congresos estatales.

Respecto a las críticas emitidas por partidos de oposición sobre posibles vacíos legales en las disposiciones encaminadas a evitar la injerencia extranjera en asuntos nacionales, Prieto Herrera sostuvo que dichas medidas buscan prevenir cualquier intento de intervención externa que pudiera afectar la vida democrática del país.

Subrayó que existen antecedentes internacionales que justifican la implementación de mecanismos de protección electoral y defensa de la soberanía, por lo que consideró pertinente que México avance en la construcción de un marco legal preventivo.

En cuanto a los señalamientos sobre la eventual reelección de magistrados del Tribunal Electoral, el diputado argumentó que esta posibilidad permitiría dar continuidad a los trabajos institucionales y fortalecer la consolidación de los cambios derivados de la reciente reforma judicial.

Por otra parte, el coordinador parlamentario de Morena se refirió al próximo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual calificó como una jornada significativa para el movimiento de la Cuarta Transformación.

Indicó que durante el mensaje presidencial se darán a conocer avances en materia de programas sociales, infraestructura y proyectos estratégicos, además de destacar el apoyo que el Gobierno Federal ha destinado al estado de Tamaulipas en diversos rubros de desarrollo.

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