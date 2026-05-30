Espanta, por decirlo de la manera más correcta posible, que un alto funcionario del Poder Judicial, como lo es el magistrado de circuito Mauricio Fernández de la Mora, según versiones de medios, pretenda regresar a Tamaulipas, porque a su paso por estas tierras solo dejó una sensación de corrupción, de estar entregado a los brazos del prófugo Cabeza N a quien le otorgó un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, según expertos, entre ellos los de la Fiscalía General de la República, en un procedimiento sospechoso, indebidamente, sin que su actuar estuviera justificado, hasta con celeridad y sin escuchar siquiera a las partes.

El nombre de Mauricio Fernández de la Mora no es la primera vez que aparece en medios, lo han señalado por presuntamente proteger a muchos delincuentes con el mismo modus operandi, los amparos, incluso lo bautizaron, por declaraciones de un diputado federal, como parte de “una cofradía de jueces que protegen a Cabeza de Vaca”, eso igual hace sospechar que con su poder el exmandatario sea quien lo apadrine, quien lo quiera devuelta para que lo siga protegiendo como antes. Pero mejor déjeme hacer historia:

La impunidad de la que goza el prófugo exgobernador Cabeza N tiene una explicación muy simple, se le protegió desde el Poder Judicial donde, según denuncias, le vendían amparos como si fueran estampitas de la virgen, le favorecían, a él y a su familia, con resoluciones para seguir libres a pesar de que se le acusaba de delitos tan graves como lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso, además de decenas de propiedades y cuentas bancarias con un valor estimado en dos mil millones de pesos.

Ni siquiera se necesita ser inteligente para concluir que algo muy oscuro pasó en Tamaulipas durante el sexenio de Cabeza N, toman forma las denuncias sobre sus policías que eran acusados de todo tipo de delitos, hasta de quemar migrantes, también que el crimen crecía y se daba el lujo de entrar a matar a diestra y siniestra en su querido Reynosa mientras él amasaba una fortuna que legalmente no podría explicar nunca, digo, tener dos mil millones de pesos sin otra ocupación que la de político profesional no cuadra, por más que haya permanecido en la burocracia dorada, vaya pues, contando sus salarios como diputado federal, alcalde, diputado local, director de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, senador y luego gobernador, no sumaría ni 60 millones de pesos que resulta menos de lo que vale uno de sus ranchos, apenas unos millones más de lo que se gastó en la compra de un departamento en la Ciudad de México que después ofertó en poco más de 40 millones de pesos.

Lo demás está contado hasta la saciedad, la administración de Cabeza N tiene más de 52 investigaciones en su contra si hablamos del tema de corrupción, porque desaparecieron recursos de salud, educación, despensas, becas y seguridad pública, hasta las Comapas dejaron en quiebra, sin capacidad de operar ni de llevar agua a los domicilios de los tamaulipecos.

Aquí es donde recobra relevancia la nota que publica Milenio y que ha sido difundida en otros espacios periodísticos, donde acusan, con fuentes en el Poder Judicial, que Fernández de la Mora quiere regresar a Tamaulipas, donde ya ha ocupado cargos similares, porque eso sería poner nuevamente la justicia bajo sospecha, sería arriesgar todo el trabajo de limpia que se pretende hacer en el Poder Judicial por atender negocios o ambiciones personales de un juzgador ampliamente cuestionado de acuerdo con muchas versiones periodísticas, de diputados federales, así como distinguidos miembros de Morena que trataron de meter al prófugo Cabeza N al bote.

Mire, las fotos que exhibe Cabeza N en los Estados Unidos lo retratan de cuerpo entero, vive como petrolero texano, en ranchos cuyo ganado, por unidad, cuestan un ejido de México o, por lo menos, uno de esos ranchos ya envidiables.

Y no, no me salga con que Cabeza N es empresario o tuvo suerte en sus negocios, porque no los pudo atender ocupando cargos de alto nivel como alcalde o gobernador donde se supone estaba de tiempo completo o sería ilegal hacerlo, más aún, antes de ser adinerado, su empresa era la venta de chamoyadas, que no dudo que sea un negocio lucrativo y digno, pero jamás le daría una ganancia de dos mil millones de pesos como los que tiene según la denuncia que en su momento le hizo la Unidad de Inteligencia Financiera de la federación.

Con ese historial solo queda claro que Mauricio Fernández de la Mora pretendería regresar porque extraña estar entregado a los Cabeza N, peor aún, como dijo un diputado que comentó el caso, que “Cabeza de Vaca lo quiere de regreso a Tamaulipas para ver si le puede otorgar otro amparo contra la ficha roja en su contra, para resolver lo de su orden de aprehensión y seguir gozando de impunidad porque con esos mercenarios de la toga todo se puede, tan es así que ahí lo ves feliz de la vida en Texas”.

Eso es precisamente lo que da miedo, que realmente estemos hablando de un mercenario de la toga, de un personaje que ni siquiera merezca el beneficio de la duda, de alguien que sea una pieza que este moviendo el cabecismo para tratar de seguir comprando impunidad para su clan y para sus secuaces, como se presume lo hizo en el pasado y que es lo que mantiene prófugo al jefe de la banda, a Francisco N…

PARTICIPAN 354 ESTUDIANTES DE LA UAT EN PROGRAMA DE MOVILIDAD DELFÍN 2026… Con el propósito de impulsar la movilidad académica y la formación científica, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con las y los estudiantes seleccionados para participar en el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de Investigación y Posgrado del Pacífico “Delfín 2026”.

Durante el encuentro, se destacó que, en la edición actual de este programa, la UAT participa con 354 estudiantes salientes, de los cuales 191 realizarán movilidad presencial y 163 virtual, consolidándose como una de las instituciones con mayor presencia en movilidad y colaboración científica.

El rector felicitó al grupo de estudiantes por asumir el compromiso de fortalecer su preparación mediante este tipo de experiencias, destacando que la UAT trabaja para ofrecer mayores herramientas de desarrollo académico, convenios internacionales, prácticas profesionales y oportunidades de formación.

Resaltó, además, la importancia de la investigación y la innovación para el desarrollo de Tamaulipas, señalando que la UAT participa activamente en proyectos científicos y en la generación de soluciones para problemáticas del estado y del país.

Por su parte, la directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Secretaría de Vinculación de la UAT, Beatriz Anaya Sarno, explicó que el Programa Delfín permite a los estudiantes desarrollar proyectos académicos y científicos durante siete semanas, trabajando con investigadores de universidades y centros de estudio nacionales e internacionales para, posteriormente, presentar sus resultados en el Congreso Nacional, que este año se realizará en Nayarit.

Asimismo, destacó que la UAT forma parte de este programa desde hace aproximadamente quince años y que, actualmente, gracias al respaldo de la administración rectoral, más estudiantes pueden acceder a apoyos institucionales para realizar sus movilidades académicas.

En representación de los estudiantes, Diana María Villela García, alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, quien realizará movilidad académica en Colombia, agradeció el respaldo brindado por la UAT para hacer posible esta experiencia.

Cabe mencionar que la Universidad también recibirá a 102 estudiantes visitantes, integrados por 20 en modalidad presencial y 82 a distancia; además, participan 216 asesores académicos, de los cuales 91 colaboran de manera presencial y 125 en línea.

En el encuentro participaron estudiantes de distintas facultades y unidades académicas, tanto de manera presencial como a distancia, así como la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya y el coordinador del Programa Delfín, Manuel Castillo Jaramillo.

FORTALECE EXPOCIENCIAS TAMAULIPAS LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS… Con la participación de estudiantes, investigadores e inventores independientes, se inauguró el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026, en su fase regional Victoria, en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), y representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, inauguró el certamen destacando que ExpoCiencias se ha consolidado como un espacio estratégico que fortalece las vocaciones científicas y tecnológicas entre estudiantes, docentes e investigadores en la entidad.

Asimismo, transmitió el reconocimiento del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, a las y los participantes, docentes, asesores y organizadores. “Hoy celebramos un espacio donde nacen ideas capaces de transformar comunidades y generar nuevas oportunidades para Tamaulipas. Cada proyecto representa esfuerzo, creatividad y el interés de contribuir positivamente al entorno”, enfatizó.

Por su parte, Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), señaló que el certamen funciona como un semillero de proyectos con potencial para el registro de propiedad intelectual y el desarrollo de iniciativas innovadoras de alcance nacional e internacional.

Indicó que en esta etapa regional participan 86 proyectos desarrollados por 128 estudiantes, acompañados por 50 asesores académicos, quienes competirán por avanzar a la fase estatal que se celebrará próximamente en Ciudad Victoria.

Explicó, además, que los proyectos ganadores integrarán la delegación tamaulipeca que representará al estado en la ExpoCiencias Nacional 2026, a realizarse en Monterrey, Nuevo León, donde también podrán obtener acreditaciones para eventos internacionales.

En la ceremonia inaugural también estuvieron presentes Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y la Mediana Empresa de la Secretaría de Economía; la diputada Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación del H. Congreso del Estado; así como la Dra. Evelia Reséndiz Balderas, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026 se efectúa en el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica, rumbo al Mundial Social y de la iniciativa FutBotMX, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

UN ÉXITO MUNDIALITO DIF VICTORIA 2026, ESCUELA FORD 74 SE LLEVA LA COPA… El equipo de la escuela Ford 74, vistiendo la playera del país de Paraguay, se coronó campeón del primer Mundialito DIF Victoria al ganar la final y recibir de manos de la presidenta Lucy de Gattás y alcalde Lalo Gattás Báez la Copa del campeonato escolar.

El certamen futbolero disputado en el Campus del Colegio La Salle, concluyó con gran éxito y emotivo ambiente entre jugadores, maestros, padres de familia, patrocinadores y servidores públicos que disfrutaron durante dos días de intensas acciones entre las 12 selecciones participantes.

“Gracias por hacer de este mundialito lleno de alegría” dijo en su mensaje de clausura la presidenta del Sistema DIF, y complemento el alcalde de Victoria destacando la convivencia deportiva que fortaleció los lazos de amistad, trabajo en equipo y sonrisas entre jugadores y asistentes.

“El verdadero triunfo es aprender, divertirse y crecer juntos; sigamos haciendo equipo por nuestras niñas y niños” expresó Gattás Báez al entregar junto a su esposa la Copa del Mundialito, medallas y premios a alumnos de la escuela Ford 74 que venció en la gran final a la José Vasconcelos.

En la clausura del certamen, estuvieron como invitados el director del Colegio La Salle Julián Martínez Sánchez; Rodolfo Manrique Elizalde Director Deportivo de La Cima; el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva y el director general del Sistema DIF Victoria César Saavedra Terán.