Sin mediar el menor rigor profesional, NBC News informó (3-XI-25) que Donald John Trump, comenzó a planear una presunta operación encubierta para enviar efectivos militares y oficiales de inteligencia a México para combatir a los capos del narcotráfico; y para no variar con la mediocracia, son “dos funcionarios en activo y otros dos ex servidores”. ¡No pos sí!

Cierto es que varios medios ya habían señalado supuestos planes del gobierno de Donald John –en parálisis presupuestal sin precedente, pero con la millonaria fiesta de Halloween en la Casa Blanca, mientras decenas de millones de pobres no tienen para comer– para una intervención militar en México con el fin de actuar contra los capos del narcotráfico, pero sí es la primera vez en que se reporta que se elabora una estrategia específica.

Las “fuentes”, citadas por NBC señalaron que Juan Donaldo comenzó con las primeras etapas de entrenamiento de la misión, que incluiría operaciones terrestres, aunque descartaron, por ahora, un despliegue militar en el país. “Las conversaciones sobre el alcance de la misión continúan y aún no se ha tomado una decisión final”.

Todo indica que podría tratarse de uno más de los bulos para estar en consonancia con el pirómano que despacha en la Oficina Oval, entre otras cosas importantes para armar los grandes negocios de la familia Trump en la que ya se opera, al decir “de varias fuentes”, un enriquecimiento presidencial y familiar sin precedente en la historia de los mandamases imperiales de USA. Simultáneamente a que le hace la vida imposible a los 171 millones de mexicanos de ambos lados de la frontera, 130.9 millones aquí y 40 millones en Gringolandia, en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum para subordinarla a base presiones y chantajes a su geopolítica imperialista.

El mismo día, el presidente interino de Perú, encabezado por el exdiputado José Jerí, designado en sustitución de la golpista Dina Boluarte, por un congreso que es rechazado por el 98% de la ciudadanía, rompió relaciones diplomáticas con México porque asiló en su embajada a la exprimera ministra de Perú durante el gobierno del depuesto Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino.

Los representantes en el Ejecutivo y el Legislativo de la muy influyente y poderosa oligarquía local, no entienden que no entienden, pues estimaron como “un gesto inamistoso” lo que constituye uno de los pilares del sistema internacional de derechos humanos, ni conoce que la potestad del país otorgante para decidir si quien lo solicita es o no merecedor del estatus de asilado.

También el mismo día 3, el gobierno de República Dominicana anuncio la posposición para 2026 de la X Cumbre de las Américas, prevista para este diciembre, tras un “cuidadoso análisis de la situación en la región”, sacudida por un gran despliegue militar estadunidense en el Caribe y el Pacífico, frente a Venezuela y Colombia. Subrayó que “la medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos”, pero por supuesto.

Como se recordará, el cónclave estaba programado del 1º al 6 de diciembre. Venezuela, Cuba y Nicaragua estaban excluidos, como en la anterior edición, por considerarlos “regímenes dictatoriales”, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que no asistiría; Colombia también declinó la invitación. Y el imperio y su aliado le midieron el agua a los camotes y las ausencias se incrementarían y eso no le conviene al vapuleado Juan Donaldo, quien tiro por viaje se ve obligado a recular en sus estridentes decisiones arancelarias y de otro tipo.

Acuse de recibo

El talentoso economista Gerardo Esquivel refuta a Ricardo Anaya, autoexiliado en EUA para huir de la justicia mexicana y actual coordinador de los senadores del PAN: https://www.milenio.com/opinion/gerardo-esquivel/otros-angulos/el-pan-y-la-deuda-publica (…) " Profesores disidentes, adscritos a la CNTE, señalaron que en la ANR, realizada en la ciudad de Oaxaca, también se aprobó emplazar al Estado para atender sus demandas, o de lo contrario no habrá Mundial de futbol 2026, así como continuar con los preparativos de un tercer paro nacional, pero por 72 horas"… https://www.jornada.com.mx/2025/11/02/politica/007n1pol (…) ¿Quiénes son los "adscritos" a la Coordinadora Nacional? ¿O sólo son los deseos de algún funcionario del periódico que funge como asesor de la organización que en casi 46 años no logró materializar un paro nacional? Paros en cuatro o cinco secciones sí los hubo, pero nada más por legítimas o no que sean las demandas, como el derecho de las profesoras madres a tener facilidades laborales para atender a sus hijos hasta un día antes de cumplir los 18 años de edad.

