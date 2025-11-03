Ciudad de México. — Aunque la lista oficial de refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2026 aún no ha sido confirmada, los rumores comienzan a tomar fuerza entre la afición celeste. El club estaría buscando un “bombazo” ofensivo y ya suenan nombres de peso como el brasileño Joao Pedro y el argentino Miguel Borja.

Fuentes cercanas al club indican que Joao Pedro, actual goleador del Atlético de San Luis y líder de goleo del Apertura 2025, es uno de los principales candidatos para reforzar la delantera cementera. Su potencia y regularidad lo han convertido en una opción atractiva para el nuevo proyecto deportivo de La Máquina.

Por su parte, el nombre de Miguel Borja también ha surgido en los pasillos de La Noria. El delantero argentino podría quedar libre de River Plate en diciembre de este año, lo que abriría la puerta para una posible negociación.

Además del ataque, Cruz Azul analiza reforzar otras posiciones estratégicas, aunque los nombres aún se mantienen en reserva por parte del cuerpo técnico y la directiva.

En contraste con los rumores de altas, el club ya ha confirmado renovaciones importantes que garantizan estabilidad en el plantel para los próximos años. Jugadores como Jorge Sánchez, quien extendió su vínculo hasta 2028, y Carlos Rodríguez, con contrato hasta 2029, seguirán vistiendo la camiseta celeste. También fueron renovados Rodolfo Rotondi, Ángel Sepúlveda, y Erik Lira, este último también hasta 2029.

En la defensa, Gonzalo Piovi mantiene contrato vigente hasta 2026, mientras que el plantel actual sigue contando con nombres consolidados como Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta y José Paradela, piezas clave en el equilibrio del equipo.

Con una base sólida y la posibilidad de sumar refuerzos de renombre, Cruz Azul busca mantener su protagonismo en el fútbol mexicano y aspirar al título en el Clausura 2026. La afición espera que los movimientos se concreten pronto y que el equipo llegue fortalecido al arranque del torneo.