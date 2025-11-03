En este arranque de mes la encuestadora Electorialia informa que esta colocado en el lugar 10 de los mejores gobernadores del país, el Dr. Américo Villarreal, de Tamaulipas, con un 55.6% de aprobación por parte de la ciudadanía encuestada de Nuevo Laredo al puerto de Tampico. La encuesta fue hecha entre el 27 y el 11 de octubre.

De acuerdo a esta consulta en los lugares 1, 2 y 3 se ubican el gobernador Eduardo Ramírez, de Chiapas (Morena), con un 63.9% de aprobación; Manolo Jimenez, de Coahila, (PRI); y Mara Lezama, de Quintana Roo (Morena).

Le siguen sucesivamente, del 4 al lugar 10 los gobernadores de Guanajato, Libia Dennise García; de Aguascalientes, Tere Jimenez /(ambas del PAN), de CDMX, Clara Brugada; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Hidalgo, Julio Menchaca; de Yucatán, Huacho Díaz; y de Tamaulipas, Dr. Américo Villareal Anaya.

Hoy en el centro de la noticia, el giobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez se ubica en el lugar 27 con el 43.5 de aprobación. Le siguen con peores calificaciones los gobernadores David Monreal, de Zacatecas y Rubén Rocha, de Sinaloa. Los tres (Ramírez, Monreal y Rocha), del partido Morena.

HORAS INCIERTAS

Tan graves están los asuntos de seguridad en la nación y especialmente ahora en Michoacán y Sinaloa, que la presidenta Claudia Sheinbam convocó en domnigo a su gabiente de seguridad y canceló –por recomendación– la «mañanera» anunciada para este lunes 3 en la ex residencia oficial de Los Pinos.

Se especula que , por motivos de inseguridad, se le recomendó a ella que mejor no saliera de esa fortaleza que es Palacio Nacional.

El secretario de seguidad nacional salió el mismo domingo a hablar del tema de seguridad y del asesinato del presidente municipal de Uruapan, y lo hizo, ateniendose a la lectura de varias hojas, para no caer—en estas horas de tensión—en algún garrafal error, que ponga mas en riesgo la deteriorada gobernabilidad de la nación.

Resguardada en Palacio Nacional, Claudia Sheibaum llegó a su conferencia mañanera este lunes 3, permitiendosele a periodistas fans de la Cuarta Transformación formularle a ella lindas preguntas a modo.

Desde Palacio Nacional, en la «mañanera», junto a los más altos mandos militares—ninguna mujer– por cierto, y el secretario nacional de seguridad, García Harfuch, la Dra. Sheinbaum hizo refrerencia—con el afán de descalificarlos– a los periodistas que la critican, llamandoles «comentocratas». Y recriminandoles a esos «comentocratas»: «En ninguna parte escuché condolencias a la familia, pero eso sí, como buitres».

La propia Sheibaum recordó que 14 elementos de la Guardia Nacional estaban a cargo de proporcionale «seguridad periferica» al asesinado Presidente municioal de Uruaapan, Carlos Manzo.

El caso es que estos 14 elementos de la Guardia Nacional resultaron unos ineptos ante el ataque a balazos perpetrado por un jovencito, de entre 17y 19 años de edad.

La Guardia Nacional, debemos recordar, fue creada por el Presidente AMLO, tras dictar la desaparición de la Policía Federal de Caminos.

Lo escribimos aquí el 4 de junio de 2023: «Con la llegada de AMLO y de su Gurdia Nacional se enviaron a militares de bajo rancho a cuidar las carreteras federales».

Y escribimos: Se sustiyó a la «corrupta» Federal de Caminos por la inexperta Guardia Nacional con la nefasta consecuencia de que se han incrementado en este sexenio de la 4T en un 40 por ciento los muertos en accidentes carreteros.

Con la llegada de AMLO al poder los policías de caminos, «corruptos», asegún– pero eficientes para mantener en buen nivel la seguridad carretera fueron paulatinamente retirados del del serrvicio para ser sustituidos por militares de bajo rango. La Federal de Caminos tenía un tradición de 90 años.

Entonces recapaitulando los 14 elementos de la Guardia Nacional enviados para resguardar al alcalde asesinado tienen formación militar, carecen de formación policiaca.

En suma hay hoy una evidente crisis de seguridad.

CONVOCAN A GENTE A VACUNARSE VS PADECIMIENTOS DE INVIERNO

El secretario estatal de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, convocó a la población a que acuda acuda a la aplicación de las dosis de Influencia, COVID y Neumococo, para garantizar la protección de estos padecimientos para la actual temporada invernal.

“Con las gestiones y el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, tenemos todos los biológicos en existencia y ya estamos distribuyendo la vacuna BCG que estaba escasa en todo el territorio nacional, así como debemos reforzar el trabajo para continuar con la jornada de aplicación de la vacuna VPH”, destacó el Dr.Vicente Joel.

Entre las acciones pro vacunas se destacaó la instalación de módulos de vacunación en los lugares de mayor afluencia de personas (tiendas, tianguis, kioscos, etc.) y además se dará inicio a una nueva campaña intensiva de refuerzo con prioridad en la vacuna contra el sarampión. NOS VEMOS.

