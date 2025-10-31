Redacción Bernardo de la Rosa C. | La Región Tamaulipas

Cd.Victoria, Tamaulipas.-Jesús Lavín Verástegui causó baja del gabinete estatal como titular de la Secretaría de Finanzas, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su dimisión ni el nombre de quien habrá de sustituirlo.

Lavín Verástegui tuvo un papel relevante durante el proceso de entrega-recepción en 2022, tras el triunfo electoral del doctor Américo Villarreal Anaya en la gubernatura.

Licenciado en Contaduría, maestro en Finanzas y doctor en Ciencias de la Administración con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició la actual administración como titular de la Secretaría de Administración.

Posteriormente, el 13 de enero del presente año, asumió la Secretaría de Finanzas en sustitución de Adriana Lozano Rodríguez. Su anterior cargo fue ocupado entonces por Luisa Eugenia Manautou Galván, quien se desempeñaba como titular del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET).

