Ciudad de México.– Desde la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en la Ciudad de México, se realizó la presentación oficial del XVIII Festival Internacional Letras en San Luis, que se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre en la capital potosina.

Durante la rueda de prensa se anunció que esta nueva edición reunirá a más de veinte autores provenientes de México, España, Nicaragua, Chile y Rumania, quienes ofrecerán lecturas, conferencias, talleres y charlas en trece sedes de la ciudad.

El festival contará con la participación de reconocidas figuras de la literatura contemporánea internacional como Gioconda Belli (Nicaragua), Diamela Eltit (Chile), Ángeles Mastretta, Rosa Beltrán, Ana Clavel, Laura García y Alberto Ruy Sánchez, además de destacadas voces nacionales como Celeste Alba Iris, Liliana Blum, Silvia Peña Alfaro, E. Tonatiuh Trejo, Mónica Nepote y José Francisco Márquez Alonso, entre otros.

Celeste Alba Iris reflexionó sobre el poder transformador de la palabra: “La literatura nos permiten ensayar formas distintas de estar en el mundo.

Reunirnos en torno a los libros es también una manera de imaginar una vida más sensible y más libre.”

Por su parte, el poeta Víctor Manuel Mendiola, curador del festival, destacó que los autores invitados fueron elegidos bajo un solo criterio: la excelencia literaria.

La participación de Celeste Alba Iris al Festival Letras en San Luis coincide con un año significativo para su obra, tras recibir el Premio Municipal de Poesía Félix Dauajare Torres 2025, distinción que reconoce la fuerza y sensibilidad de su propuesta poética.