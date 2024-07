Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) están investigando una supuesta red de empresas fachada presuntamente vinculadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El reportaje, elaborado por Eduardo Buendía y publicado este jueves, señala que una serie de transacciones millonarias entre Emigdio y su hermano “Alito” levantaron sospechas entre las autoridades.

Estas transacciones incluyen la adquisición de inmuebles en zonas de lujo de la Ciudad de México y ocurrieron en momentos clave de la carrera política de Alejandro Moreno.

Emigdio aparece como apoderado de seis empresas. Según el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, es titular de EMC Metering Systems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV. Además, en Estados Unidos, constituyó las sociedades EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc, según bases de datos públicas de aquel país.

El reporte indica que al menos una de estas empresas fue utilizada para transferir recursos a Alejandro Moreno a través de su allegado, mediante la utilización de terceras empresas como Power Petroleum de México, S.A. de C.V. Esta última habría recibido en julio de 2019 cuatro depósitos de EMC Metering Systems por un total de cuatro millones de pesos, que luego fueron transferidos a otras empresas.

Estas empresas, a su vez, ingresaron los fondos en una cuenta de Emigdio, para luego ser transferidos a Alejandro Moreno. Esto ocurrió cuando el entonces gobernador de Campeche solicitó licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI.

La UIF rastreó movimientos sospechosos de Emigdio en 2016 y 2017, cuando realizó depósitos por 67 millones de pesos a una cuenta de Banamex. De esta cuenta, supuestamente transfirió más de tres millones de pesos a una compañía catalogada como posible empresa fachada y otros cuatro millones de pesos a una cuenta de “Alito” en el banco Multiva, operación que habría sido calificada como irregular.