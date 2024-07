El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió en una carta al candidato presidencial estadounidense y exmandatario Donald Trump (2017-2021) de que su propuesta de cerrar la frontera común desataría «una rebelión» en los estados limítrofes de ambos países.

«Considero importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones, que tomar una medida de esa índole sería equivalente a convocar una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio», leyó este miércoles López Obrador.

El mandatario de México reveló en su conferencia de prensa matutina la misiva que mandó a Trump para «aclararle con sinceridad y respeto dos asuntos que abordó en la reciente Convención del Partido Republicano» el jueves pasado, cuando llamó «invasores y maleantes» a los migrantes y prometió cerrar la frontera común.

López Obrador alertó de que la medida sería de «particular gravedad en Estados Unidos y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas, que junto con los seis estados fronterizos del lado mexicano, representan la cuarta economía mundial».

El gobernante mexicano argumentó que dicha decisión impediría el cruce diario de 1 millón de personas y 300.000 vehículos, de los que 70.000 transportan mercancías de un país a otro.

El presidente le «rogó» a Trump considerar que en Estados Unidos viven 37,7 millones de mexicanos, que 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son de origen mexicano y que el año pasado los mexicanos en Estados Unidos contribuyeron con 325.000 millones de dólares a su economía.

La migración, que fue récord en la región en 2023, cobra relevancia porque este año coinciden las elecciones en Estados Unidos y en México, donde la oficialista Claudia Sheinbaum asumirá el 1 de octubre la presidencia tras ganar los comicios del 2 de junio con la promesa de mantener las políticas de López Obrador.

El actual mandatario escribió a Trump que «lo más eficaz y humano es comprender las causas de la migración».

«En lugar de adoptar medidas unilaterales y dañinas para las economías, es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo», sostuvo.

Además, le advirtió de que China “pretende legitimamente” alcanzar el 32 % del producto interior bruto (PIB) mundial en 2040 y, si los tres países de Norteamérica no se unen, apenas lograrán el 23 %.

«El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de China”, consideró.

Pese a los reclamos, López Obrador llamó «amigo» a Trump al final de la carta, donde aseveró que siempre fue «respetuoso de la soberanía» de México y como postdata le dice: “oiga todavía soy presidente de México, termino hasta finales de septiembre, le aclaro porque hace unos días comentó que ya me había retirado, por favor, amigo, no me ande mandando a la chin%& antes de tiempo”.