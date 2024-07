Casi por concluir la entrega de nombramientos en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum hay que decir que ha sembrado esperanzas, aunque con una preocupación muy grande en dos áreas, la Secretaría de Educación y la Secretaria de Seguridad Pública.

El resto de los nombramientos quedaron en manos de mujeres y hombres sobrecalificados para sus cargos, incluso la creación de la Secretaría de Ciencia e Innovación es de aplaudirse, ya era tiempo de apostarle a la generación de nuevos conocimientos que lleven a este México lindo y querido a su siguiente nivel.

Y no, no hay elementos para asegurar que Mario Delgado en Educación u Omar García en la Seguridad Pública harán un mal papel, pero no ayuda su pasado, ni su fama, ni su formación, ambos son el prietito en el arroz de lo que se antoja un poderoso gabinete presidencial, pocas veces visto, hay que recordar que todos los presidentes del pasado, o la mayor de las veces, optaron por cumplir compromisos políticos más que pensar en el desarrollo del país.

Lo que se ve con una presidenta ampliamente respaldada por la ciudadanía y un gabinete de bueno a excelente se aquilata al doble al observar el escenario internacional donde abundan las locuras, el fanatismo y hasta las sospechas de que los habitantes de algunas naciones van por el mismo rumbo.

Quizá el mejor ejemplo de lo que le hablo es lo que ocurre en Estados Unidos donde hasta hoy solo tienen para elegir entre un locuaz Donald Trump y un Joe Biden del que sus mismos paisanos hablan de que se le olvidan las cosas, que no le falta mucho para padecer lo que comúnmente se llama demencia senil o el Alzheimer.

En el caso del candidato republicano, de Trump, lo peor es que ya parece no tener reversa, con todo y las especulaciones de un autoatentado que dejó muertos o, en su defecto, que ni los suyos lo quieren su candidatura se ve firme, lo de Biden parece otra cosa, hay quien afirma que en las próximas horas se habrá bajado de la contienda para dejar su espacio a una mujer, quizá Michel Obama, quizá su vicepresidenta.

Como los Estados Unidos hay muchos países, discutiendo si se dejan gobernar por un loquito o por un loco, ellos deben elegir entre los radicales que no tienen ningún remordimiento en matar o los otros que son casi iguales, pero no lo dicen.

Por eso es que cuenta doble lo que sucede en México, somos quizá el único país que pudo elegir entre tres proyectos más o menos coherentes o por lo menos no radicales, de ello sigue que la triunfadora es más reconocida como científica al llamarla Doctora Claudia Sheinbaum que por ser una política tradicional, seguiría su gabinete qué, insisto, es de bueno a excelente con su prietito en el arroz, con dos Secretarios que tendrán que trabajar mucho para probar que no son lo corrupto que se les ha dicho y todavía más para convencerlos de que se hizo lo correcto en llamarlos a esos espacios…

DENGUE… las sospechas de la primera muerte por el dengue debe ponernos en alerta a todos, pasadas las lluvias proliferan los zancudos y hasta parece que no sabemos cómo prevenir su presencia, por eso lo invito a que haga lo suyo, limpie, tire agua sucia, sus jardines fumíguelos, ponga abate en sus depósitos de agua, todavía estamos a tiempo de hacer bien las cosas, de no volver a sufrir tantas muertes o pasar por el sufrimiento de ver a uno de los nuestros enfermo de gravedad…

CON CINCO HELICÓPTEROS Y 157 PATRULLAS LA SEGURIDAD DE TURISTAS ESTÁ GARANTIZADA… El Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con las fuerzas federales, garantizará la seguridad y la integridad de los casi cuatro millones de visitantes que se esperan durante el periodo vacacional de verano 2024, en todos los sitios turísticos del estado, aseguró el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González De la Fuente.

“Está garantizada la seguridad de todos nuestros visitantes y los seguimos invitando a que se enamoren de Tamaulipas. Va a estar presente nuestra Guardia Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, Secretaría de Marina y, por supuesto, Protección Civil Tamaulipas, que aunque no es el caso de seguridad, sí está para salvaguardar la integridad de las personas”, expresó.

En una conferencia de prensa conjunta, este jueves en Palacio de Gobierno, Omar Villafuerte Sánchez, director de Desarrollo de Productos Turísticos, dio a conocer que durante el periodo vacacional se desplegará un operativo conjunto en 143 lugares turísticos y de recreación en el estado, entre balnearios, playas, zonas naturales e históricas, donde se contará con la participación de 2,512 elementos de apoyo de la Guardia Estatal, con 157 patrullas y cinco helicópteros.

Villafuerte Sánchez estimó que, luego de la intensa campaña de promoción desplegada por la Secretaría de Turismo, se espera la presencia de 3 millones 970 mil 800 visitantes, lo que generaría una derrama aproximada de más de 3 mil 573 millones de pesos y una ocupación hotelera superior al 60 por ciento durante los 51 días del periodo de verano, llegando en algunos destinos a más del 80 por ciento de ocupación los fines de semana.

El director de Desarrollo de Productos Turísticos explicó que se ha trabajado para mejorar la calidad en la atención a los turistas, para lo cual se ha capacitado a 1,700 prestadores de servicios y también se ha reforzado la promoción de todos los atractivos con los que cuenta nuestro estado.

Agregó que durante el periodo vacacional también se contará con el apoyo de los Ángeles Verdes, que brindan apoyo carretero a los turistas, ampliando la cobertura en la ruta Victoria-San Fernando y Victoria-Jaumave, extendiéndose a la zona de Palmillas y Tula.

En la zona de playa Miramar, dijo, se contará con el apoyo de 108 elementos de la Secretaría de Marina.

El coordinador estatal de Protección Civil, por su parte, exhortó a la población a atender todas las recomendaciones de prevención para quienes viajan por carretera y aseguró que la línea telefónica de emergencia 911 estará disponible para atender cualquier reporte.

CUIDAN MÁS EL DINERO EN LA UAT… La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ofreció al personal directivo y administrativo de la Universidad de Autónoma de Tamaulipas (UAT) un curso de actualización en materia de Fiscalización Superior a las Instituciones de Educación Superior.

El curso fue impartido en el Campus Tampico por el Mtro. José Arturo Lozano Enríquez, director general de Auditoría del Gasto Federalizado “A” de la ASF, con la asistencia del rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, titulares del gabinete de la Rectoría y directores de facultades y unidades académicas de la máxima casa de estudios del estado.

En este marco, el rector Dámaso Anaya reiteró el compromiso de la UAT de fortalecer las políticas de transparencia y rendición de cuentas con base en los lineamientos y modelos de fiscalización de la Auditoría Superior, tanto de la federación como del estado.

Antes del curso de capacitación, el rector recibió al Mtro. David Isaac Ortiz Calzada, secretario técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la ASF; al Lic. Francisco Antonio Noriega Orozco, auditor interino de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas; y a la Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, Contralora Gubernamental del Estado, quienes dieron apertura a las auditorías colmena para los municipios de Tamaulipas, cuyos trabajos tuvieron como sede las instalaciones de la UAT en la zona sur.

En el desarrollo de las actividades de capacitación al personal universitario, se abordaron temas de actualización en los modelos de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación; entre otros, lo relacionado con la administración del ejercicio presupuestal y el uso adecuado de los recursos de origen federal en las instituciones de educación superior.