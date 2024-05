A trece días justo de que se realicen las elecciones según para muchos las más importantes de la historia del país, las abanderadas de MORENA y PAN-PRI-PRD CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y XÓCHITL GÁLVEZ respectivamente así como JORGE ALVAREZ MAYNEZ de Movimiento Ciudadano se juegan el todo por el todo con tal de salir avantes en la contienda por la presidencia de la república.

Si bien es cierto que hasta el momento todas las encuestas habidas y por haber dan un rotundo triunfo a la morenista dejando a la panista muy lejos de alcanzarla y aún más alejado al candidato del movimiento naranja, la marcha realizada ayer denominada la “Marea Rosa” concentró en el zócalo de la Ciudad de México a miles de ciudadanos quienes apoyaron a la candidata del PAN-PRI-PRD que a su vez arengo que era de ellos el triunfo este dos de junio ofreciendo en su discurso todo tipo de parabienes para los ciudadanos, “es tiempo de defender la democracia y de lograr la libertad” entre otras tantas frases.

La mentada “Marea Rosa” también se replicó en varios estados de la república como Guadalajara, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo sólo por citar algunos, asimismo en países como España e Inglaterra diversas asociaciones civiles salieron a las calles para manifestarse en favor de la justicia, libertad y la democracia.

Al respecto el Gobierno de la Cdmx estimó una asistencia de menos de cien mil almas en tanto que los organizadores de la marcha asumen que se concentraron un millón de personas en la emblemática plaza del zócalo.

En medio de todo esto otro tema que cada día se agudiza y aumenta lamentablemente en el país, es la inseguridad que rodea a las y los candidatos que participan en la contienda política-electoral tan es así que aunque las autoridades policiacas y electorales se niegan a aceptar que esto ocurre los hechos demuestran absolutamente lo contrario.

El clima de inseguridad que se vive en estados como Chiapas, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas por citar algunos provoca a querer o no que la incertidumbre y el miedo vaya en franco aumento entre la ciudadanía.

En lo que respecta a la elección que se vive en Tamaulipas el Comisionado del PT en la entidad ARCENIO ORTEGA LOZANO señaló que si bien es cierto que la población en general saldrán a votar el domingo dos de junio, en ciertos municipios como San Fernando, La Frontera Chica, Mante y Xicoténcatl existen focos rojos.

Por ello externó que es de suma importancia que las autoridades electorales se prevengan para esquivar cualquier clase de contingencia en tan significativo día.

En otro tema existe un problema que si no es atendido con transparencia por las partes involucradas podría acabar sumamente mal, tan simple que en el mentado asunto hay una falta de pago a por lo menos 200 ejidatarios habitantes de tres ejidos del municipio de Llera quienes reclaman que desde hace cuatro años se les debió pagar un porcentaje por el uso de sus tierras donde la empresa Mesa Eólica La Paz tiene instalados 85 aerogeneradores además que no han contratado a ningún poblador de aquellos lugares como estaba convenido.

El asunto no es menor para nada según los quejosos representados por GUILLERMO FLORES quienes reclaman el pago del tres por ciento de varios millones de dólares, mismos que la referida empresa se ha hecho pato y no les han pagado.

No hace mucho guardando toda proporción pobladores de la carretera Rumbo Nuevo se manifestaron exigiendo se les pagara por su predios a tal grado que bloquearon el importante acceso ocasionando pérdidas millonarias, afortunadamente el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA soluciono el problema, ojalá no pase lo mismo pero ahora con los habitantes de Llera.

En otro tema como ya es costumbre la Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue consolidándose como una de las instituciones líderes de nivel superior en la formación de profesionales de excelencia y en la internacionalización de sus estudiantes.

Ejemplo de ello JUAN ANTONIO VÁZQUEZ MORA egresado de la Unidad Multidisciplinaria Reynosa Aztlán quien fue aceptado para realizar su doctorado en el prestigioso Instituto Karolinska de Suecia uno de los principales centros educativos universitarios del mundo en el campo de la medicina.

Desde luego que en este tipo de acontecimientos mucho tiene que ver el apoyo que inyecta en todas las áreas de la universidad el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO que preocupado por la estimulación académica de los alumnos instrucciona se brinde todo el apoyo a las y los alumnas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Por: Miguel Ángel Aguilar Rodríguez

