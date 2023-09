Echo Hub es el primer panel de control de casa inteligente de Amazon creado para controlar de manera sencilla e intuitiva dispositivos inteligentes, disponible por $4,299

CIUDAD DE MÉXICO—20 de septiembre de 2023—(NASDAQ: AMZN)— Amazon ha presentado hoy el nuevo Echo Hub, un dispositivo que se fusiona con la simplicidad de Alexa para crear una experiencia personalizada, proactiva e intuitiva en el hogar.

“La interacción con los dispositivos Echo está en su punto más alto”, comentó Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa y Fire TV. “Los clientes dependen de Alexa para muchas cosas, incluida la gestión de sus casas inteligentes, mantenerse al día con las últimas noticias, la configuración de recordatorios y consumir su música y entretenimiento preferido. Este nuevo dispositivo Echo brinda a los clientes más formas de experimentar la mejor Inteligencia Artificial (IA) personal del mundo en casa”.

Echo Hub: nuevo panel de control de casa inteligente que se puede instalar en la pared, controlar tus dispositivos inteligentes y monitorear tus cámaras de forma sencilla por solo $4,299.00 MXN

El completamente nuevo Echo Hub es un panel de control para casa inteligente habilitado con Alexa, diseñado para ofrecer a los clientes una forma simple e intuitiva de gestionar diferentes dispositivos inteligentes compatibles. Es fácil de instalar y cuenta con una delgada pantalla táctil de ocho pulgadas y un panel de control personalizable que facilita agrupar y controlar dispositivos compatibles, activar sistemas de seguridad, iniciar una Rutina, organizar widgets y más. Echo Hub se integra de manera perfecta al hogar incluso cuando no está en uso, convirtiéndose en una pantalla que muestra información útil para el cliente como el clima y la hora. Echo Hub utiliza tecnología de infrarrojos para detectar cuando una persona se acerca al dispositivo y mostrar la pantalla de inicio de manera intuitiva.

Incluye un panel de casa inteligente habilitado para Alexa y es fácil de instalar

Echo Hub puede instalarse en la pared o colocarse en una mesa con una base compatible, incluye un panel de casa inteligente compatible con Zigbee, Thread, Bluetooth y Matter y es compatible con cientos de cámaras, luces, cerraduras, enchufes, termostatos, bocinas y más dispositivos inteligentes. Echo Hub cuenta con soporte para conectarse de manera alámbrica o inalámbrica a Internet con un adaptador compatible de alimentación a través de Ethernet (PoE por sus siglas en inglés). También puede conectarse a otros dispositivos Echo cercanos, lo que permite un procesamiento aún más rápido de los comandos de casa inteligente.

Construidos con la privacidad en mente

Los dispositivos Echo están diseñados teniendo en cuenta la privacidad del cliente e incluyen varias capas de control de privacidad. Los dispositivos Echo incluyen un botón de encendido/apagado del micrófono y la capacidad de ver y eliminar grabaciones de voz. Para obtener más información sobre las funciones que brindan transparencia y control con Alexa, visita el Hub de Privacidad de Alexa en https://www.amazon.com.mx/privacidaddealexa.

Diseño sustentable

Echo Hub tiene un modo de bajo consumo para conservar energía de manera inteligente durante los períodos de inactividad y ahorrar energía durante la vida útil del dispositivo. Además, los proyectos de energía renovable de Amazon producirán energía limpia equivalente a la electricidad utilizada por el dispositivo Echo de cada cliente para 2025. Este dispositivo está hecho con un 27% de materiales reciclados. El 97% del empaque de este dispositivo está hecho a base de materiales de fibra de madera y procede de bosques gestionados responsablemente o materiales reciclados.

Precio y disponibilidad

Echo Hub estará disponible por $4,299.00 MXN. Los clientes pueden suscribirse para ser notificados cuando inicie la preventa en www.amazon.com.mx.

Acerca de Amazon

