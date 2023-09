Este miércoles estará en Victoria, la Comisionada BLANCA LILIA IBARRA CADENA, Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para dictar una conferencia en el auditorio del Congreso del Estado, con la finalidad de conmemorar el aniversario número quince del ITAIT.

A la Comisionada la conocí en los eventos del IFAI, ahora INAI, ella siendo parte del Pleno del Instituto de Transparencia de Puebla, mientras el ITAIT se sumaba a la comunidad nacional de los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública, allá por 2009.

Siempre la recuerdo con mucho aprecio, pues invariablemente nos brindó su apoyo y un trato cordial cada que coincidíamos en estos eventos.

Lamentablemente, la captura del ITAIT por parte de los hermanos CABEZA DE VACA, particularmente del senador ISMAEL, colocó a este organismo en el equipo contrario al Gobierno del Estado.

Motivo por el cual no asistiré a su conferencia ni a la cena que tendrá lugar en el Casino Victorense y, por lo tanto, no podré saludar personalmente a la Comisionada BLANCA LILIA IBARRA CADENA.

Tampoco haré uso de la palabra como Presidente fundador del ITAIT, como lo propuso la Comisionada DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA, a quien no conozco y solamente coincidí con ella en la Auditoría Superior del Estado, en donde tuvo lugar el cambio de estafeta en enero de 2020.

Si en la primera integración del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES tuvo el cuidado de proponer a una ciudadana y dos ciudadanos distantes de la política partidistas, en la segunda el Congreso del Estado hizo precisamente todo lo contrario.

Controlada por CABEZA DE VACA, la bancada del PAN decidió apropiarse de un organismo garante, que debe ser apartidista.

A los hechos me remito: ROSALINDA SALINAS TREVIÑO, catedrática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue presidenta del Consejo Municipal Electoral de Victoria en la elección de 2004, antes de llegar al ITAIT.

Por su parte, ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA, distinguido Notario Público de Victoria, fue Magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas, bajo la presidencia de MIGUEL GRACIA RIESTRA (2004), antes de formar parte del Pleno del Instituto de Transparencia.

En mi caso, tuve la oportunidad de fundar al Instituto Estatal Electoral en 1995 y ser parte del Consejo Estatal Electoral hasta el 2000. También fui parte del Consejo Local del IFE-INE, en las elecciones federales de 1997, 2000 y 2003, siendo Director de Administración del Poder Judicial de Tamaulipas, antes de llegar a presidir la fundación del ITAIT.

Mientras que, HUMBERTO RANGEL VALLEJO, fue diputado por el PVEM en dos ocasiones y en la segunda apoyó a la bancada del PAN, siendo parte del segundo Pleno del ITAIT con el apoyo del Senador CABEZA DE VACA.

Por su parte, DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA relevó a ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA en la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN en 2018, dos años antes de arribar al ITAIT.

Lamentablemente, la partidización del Instituto de Transparencia no quedó solamente en los currículums del Pleno, sino que metió al ITAIT en la batalla por la gubernatura en la elección de 2022.

Encabezados por la Presidencia, personal del Instituto hizo campaña a favor de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, candidato del PAN a la gubernatura, tal y como le consta al Comisionado LUIS MENDIOLA PADILLA, en ese entonces Secretario Ejecutivo del ITAIT.

Brigadas del Instituto llevaron agua a las colonias de varios seccionales, de parte del candidato de Acción Nacional, y la pipa en la que transportaban el vital líquido, se estacionaba en el Instituto.

Tanto que cuidamos la neutralidad política de ITAIT, para que en un abrir y cerrar de ojos la imparcialidad quedara hecha trizas.

Otro dato que me llama la atención, es que el ITAIT haya concentrado el 50% de los Recursos de Inconformidad resueltos por el Pleno del INAI, presidido por IBARRA CADENA, como se puede apreciar en el Informe 2022 (p.32) que comprende los meses de campaña de la elección gubernamental.

De acuerdo al artículo sexto de la Carta Magna, el Recurso de Inconformidad es el medio de defensa que tienen los particulares, cuando los organismos garantes de la república, como el que preside DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA, confirmen en sus resoluciones la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.

Me va a disculpar BLANCA LILIA IBARRA CADENA no poder estar presente en su conferencia y menos hacer uso de la palabra, porque no puedo validar la partidización de un Instituto que nunca debió perder su neutralidad política, que tanto cuido el Pleno que fundó al ITAIT.