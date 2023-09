A raíz de los comentarios y declaraciones que como vocero del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo he externado de manera pública y abierta contra el paro loco de labores orquestado.por el senil, corrupto y porril Arnulfo Rodríguez Treviño, se han publicado en redes sociales comentarios sobre mi labor y persona, respeto la libertad de quienes los hacen para dar su opinión, pero a propósito de eso les comparto estos apuntes:

De esperarse.

Pero para eso y más hay respuestas

Quien me envió al CREDE NUEVO LAREDO fue el subsecretario de Educación Básica Guadalupe López Tijerina. El finado maestro Hinojosa ya no tenía puesto alguno en la secretaria de educación en ese momento.

Tengo los nombramientos firmados por el y avalados por el jefe de la Unidad Ejecutiva en ese momento Maestro Gerardo Terán.

Todo lo anterior porque a varios compañeros que efectivamente estuvimos en la sección XXX en los comités de Noé Rodríguez, Arnulfo Rodríguez y Rafael Méndez, cómo represalia Política ante nuestra petición de transparencia en los manejos del SARTET, bloquearon el regreso a nuestros centros de trabajo originales.

Y en ningún momento me he erigido como vocero de ese movimiento del 96.

Doy testimonios del porque no se debe homologar el movimiento del 96 con el actual paro loco y chantajista de Arnulfo Rodríguez y su racita.



En el CREDE NUEVO LAREDO, en Octubre cumplo diez años de trabajo fecundo y creador como ENLACE CULTURAL.

He creado programas cómo UN MURAL PARA TU ESCUELA mismo que ha dorado de murales completamente gratuitos a más de 30 escuelas de Nuevo Laredo.

Recientemente he creado el programa PERSONAJES QUE DAN NOMBRE A NUESTRAS ESCUELAS, mediante el cual se ha rescatado el CREDE NUEVO LAREDO como un espacio para exposiciones de obras de arte, que posteriormente han Sido donadas gratuitamente a más de 70 escuelas de nivel básico medio y medio superior de Nuevo Laredo.

También fui el creador y organizador del proyecto que dió vida al MEGA MURAL CREDE, único en todo el estado, elaborado por 300 alumnos de educación secundaria y preparatoria, quienes asesorados por sus maestros de Arte e Historia y patrocinados por clubes rotarios de Nuevo Laredo, pintaron un mural de 300 metros cuadrados que recrea la historia de México. Todo esto sin ningún costo para el CREDE, o el Gobierno del Estado.

También presente los proyectos dela creación de la galería de ex jefes del CREDE NUEVO LAREDO, a fin de rendir honor a quien honor merece.

Rescatamos la galería de Honor del Magisterio Nuevo Laredo que había Sido abandonada en el viejo edificio del CREDE y además la ampliamos incluyendo a dos grandes maestras de Nuevo Laredo pionera de la educación preescolar una y la primera mujer doctora en Educación en Nuevo Laredo, la otra.

Además como coordinador por el CREDE NUEVO LAREDO de los programas de visitas guiadas a museos y galerías de arte del Centro Cultural Nuevo Laredo, al espacio cultural Estación Palabra Gabriel García Márquez, a la Biblioteca Octavio Paz, entre otras, establecimos récord de alumnos beneficiados de todos los niveles escolares.

También coordinamos eventos culturales como obras de teatro, funciones de ballet, organizadas por el Patronato Cultural de Nuevo Laredo.

Y llevamos funciones de teatro a un sinúmero de escuelas de educación básica.

Todo esto mientras Arnulfo Rodríguez contaba sin trabajar bajo el auspicio de su racita que lo protegian

Cómo Enlace Cultural este mismo año he montado y realizado la segunda exposición Pictorica Colectiva con 45 retratos de personajes históricos de Artistas neolaredenses que donaron su trabajo y patrocinado por maestros jubilados de nuestra ciudad.

Recién en el mes de Agosto tuve el placer de colaborar como coordinador por parte del CREDE, junto a representantes de Educación Municipal y de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS logrando la participación de más de 3000 niños y jóvenes de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria en la FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO, en nuestra ciudad, todo ello con saldo blanco y recibiendo reconocimiento de compañeros directores de escuela y autoridades universitarias por el trabajo realizado.

Cómo colofón comento que en dos ocasiones solicite a los ex jefes del CREDE NUEVO LAREDO, Maestro Aurelio Uvalle y Miguel Jauregui Rivas ser reasignado con mis plazas laborales a escuelas de nivel primario y en ambas ocasiones fue negarse a mi petición y felicitarme por el trabajo de ENLACE CULTURAL realizado a lo largo de casi diez años, cosa de lo que tengo los documentos respectivos.

Ninguno de mis hijos trabaja en la Dirección de Educación, por favor informe se bien, aunque mentir, sea algo natural para los lacayos de Arnulfo Rodríguez, simplemente imitan a su jefe.

TRABAJO MATA GRILLA.

Mis comentarios y declaraciones las hago como vocero del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo TAMAULIPAS y siempre anteponiendo mi nombre, nunca desde el anonimato de la manada.

Este es mi punto de vista, pero como siempre le recuerdo que…EL MEJOR PUNTO DE VISTA ES…EL DE USTED.