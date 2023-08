La distribución de los llamados libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se ejecutará por instrucciones del presidente López Obrador a pesar de las suspensiones concedidas por la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, primero para la impresión de los mismos y luego para su reparto en todo el país, cuya acción gubernamental propició que las organizaciones de padres de familia se alisten para dar la batalla en contra de la imposición de un material educativo con un claro sesgo ideológico de izquierda.

La primera lucha se dará en la conferencia vespertina de hoy lunes en Palacio Nacional que encabezará la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, ya que se están organizando para asistir porque consideran que sólo servirá de propaganda en lugar de explicar los alcances de los materiales educativos que elaboró el responsable de los nuevos libros de texto, Marx Arriaga Navarro.

A propósito, el pasado fin de semana se difundió ampliamente en redes sociales una entrevista que concedió uno de los coeditores de los libros de texto, Daniel Fass Alonso, quien reconoció que se busca tener una ciudadanía crítica a través de promover en los materiales educativos metodologías de filósofos como Carl Marx, Paulo Fiere y Orlando Fals Borda.

Incluso, el tampiqueño Fass Alonso destacó el trabajo del investigador brasileño Paulo Friere con su modelo “Conciencia Crítica”, además por ser el precursor de la pedagogía crítica, cuyas obras son consideradas como representativas de la lucha ideológica de izquierda, entre las que destaca “La Pedagogía del Oprimido”.

El coeditor Fass Alonso dijo que en la elaboración de los contenidos educativos de los libros de texto participaron “más de un millón” de maestras y maestros, cuya afirmación resulta ser una flagrante mentira porque precisamente las críticas de los docentes son porque no fueron tomados en cuenta.

Además de mentiroso, el investigador tampiqueño ofende a los padres de familia porque, según él, forman parte de la organización de ultraderecha conocida como “El Yunque”, identificada con el PAN.

De regreso con la distribución de los libros de texto de la NEM, no hay duda de que las organizaciones de los padres de familia tomarán acciones para evitar que sean utilizados en el ciclo escolar 2023-2024 que arrancará el próximo 28 de agosto, luego de que las autoridades educativas han desacatado las suspensiones judiciales con el cuento de que no han sido notificadas oficialmente.

Y conforme se acerca el regreso a clases, los padres de familia acuden a comprar cuadernos, lápices, plumas, uniformes, entre otros materiales escolares en centros comerciales o papelerías, en donde platican con otros padres de familia y exclaman en forma conjunta: “con los niños no se vale”.

Por otra parte, tal y como se lo comenté en una colaboración anterior acerca de los aspirantes a la nominación presidencial del Frente Amplio por México (FAM) sólo 5 cumplirán con el requisito de reunir 150 mil firmas de apoyo para pasar a la segunda etapa del proceso, es decir las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN y Beatriz Paredes Rangel del PRI, además del diputado federal Santiago Creel Miranda del PAN y Enrique de la Madrid Cordero del PRI, así como también el exgobernador Silvano Aureoles Conejo del PRD.

No se descarta la posibilidad que otros aspirantes logren recabar las 150 firmas de apoyo, como supuestamente es el caso del exsenador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, sin embargo, el exlegislador colimense se quejó de que no había podido subirlas a la plataforma del FAM, por lo que quedó en duda si lo logrará o no cumplir con este requisito.

El resto de los aspirantes, entre los que se encuentra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, no han logrado reunir las firmas de apoyo que exige la convocatoria respectiva, por lo que se da por hecho de que quedarán fuera desde mañana cuando concluya el plazo de la primera etapa del proceso interno del FAM.

En caso de que se confirme esta versión, el exgobernador tamaulipeco no podrá asistir al primer foro “Visiones de México” que se realizará el próximo 10 de agosto en la Ciudad de México, como lo había mencionado en sus mensajes desde los Estados Unidos.

Tampoco podrá ser tomado en cuenta en el reparto de las candidaturas plurinominales del PAN para el Senado de la República, como se mencionaba aquí en la entidad.

Por último, la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, ha sido duramente criticada por el desliz que tuvo recientemente cuando expresó que las mujeres en la política deben “aguantar vara” ante el machismo, los ataques y las descalificaciones que reciben, sobre todo después de que no ha hecho ningún comentario por la violencia de género que ha ejercido López Obrador en contra de la senadora Gálvez Ruiz por buscar ser la candidata de la oposición en la elección presidencial del 2024.

