Cd. Victoria, Tamaulipas.- De la noche a la mañana se “perdieron” 180 millones de pesos del erario de Tamaulipas. Se los embolsaron los panistas. Es un “chistecito” más por el que el “gringo” Francisco Javier debería ser procesado.

Jugó a la inversión en un banco en quiebra ¿para beneficiar a sus amigos y él mismo? Nadie le ha escarbado a un asunto en el que puede haber cárcel.

El 16 de junio -2023- el Gobierno de Tamaulipas recibió de Banco Accendo el único “abono chiquito” consistente en 2.7 millones de pesos, de un monto de más de 180 millones -más intereses- que se aventó el ex Gobernador ¿acaso transa de Lourdes Arteaga Reyna, la jefa de Finanzas? No se mandaba sola en un negocio donde había mucho dinero.

Por lo menos le tocaría responsabilidad por cómplice.

En los primeros meses del 2023 el Gobierno del Estado reclasificó a cuentas por cobrar a largo plazo, incobrables, la cifra de 179 melones que quedan pendientes con el banco ¿patito?.

Al Gobierno local como a los de Puebla e Hidalgo, les dieron el mismo trato como si se tratara de pequeños ahorradores por cuanto a la recuperación del recurso. Ellos perdieron 600 melones.

El seis de agosto del 2021 Hacienda Tamaulipas hizo un depósito (a plazo) por la cantidad de 139 millones 329 mil pesos, y el seis de septiembre otro por 42.2 millones, que para ganar intereses, algo que raro del Gobierno del Estado.

Invertir, ganar dinero, no es uno de los fines de la administración estatal. Indebidamente lo hizo el panista ¿plan con maña? Es la sospecha.

¿Casualidad? El banco entró oficialmente en quiebra 23 días después que Tamaulipas le transfirió la lana. El 29 de septiembre del mismo año el dinero se perdió cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le retiró la concesión para funcionar como institución de banca múltiple.

Recibió concesión bancaria desde 1995 como resultado de concertacesiones a los panistas. Comenzó a tener problemas de manejo desde 2016.

A nadie que conozca el tema se le quita de la cabeza la idea que fue un acuerdo entre los dueños del banquito y el ex Gobernador, para saquear con ese pretexto el presupuesto local. Se habla que el principal corredor financiero en los estados era un tal Ernesto Cordero Arroyo, de los picudos azules.

¿Pensaban ganar intereses?. El gobierno estaba en sus postrimerías, sabían que la lana no tendría retorno.

Los estados financieros al primer trimestre del 2023, publicados por la secretaría de Hacienda, hacen saber que el Gobierno tiene pendientes por recuperar muchos millones de pesillos más, como los 688 del Instituto de Becas

y Estímulos Educativos (Itabec) de aquellos estudiantes que se fueron con hebra. Hicieron el compromiso de pagar cuando terminaran la carrera pero huyeron.

Es de mencionar que, según el documento, pese a todos los préstamos que ahogan las finanzas estatales, las calificaciones crediticias siguen siendo buenas. Tamaulipas debe más de 15 mil millones en préstamos que se acumularon desde Tomás Yarrington Ruvalcaba a Cabeza de Vaca.

El semáforo de alertas de la secretaría de Hacienda para el gobierno local sigue en verde, sostenible para el nivel de endeudamiento, en relación a los ingresos de libre disposición.

Hay otras inversiones a largo plazo, algunas de las cuales no tienen futuro inmediato pero de las que la 4T no puede sustraerse. En total 72.8 millones de pesillos acumulados en las últimas administraciones, pero no de riesgo tan alto.

Están el Canal Intracostero Tamaulipas (El juguerito de Cavazos Lerma), Desarrollo Turístico Playa Miramar, Club Foot Ball Correcaminos, Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, Puerto Industrial Altamira, Servicios Aeroportuarios Tamaulipas y Textil Altamira, esta última con títulos por 53 millones.

Temas aparte, el fin de semana visitó Tamaulipas la favorita para alcanzar la candidatura de Morena rumbo a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum. Estuvo en Matamoros en una concentración en espacio cerrado, como lo ordenó el INE, rodeada principalmente de mujeres, las que comandan el “voto duro” en este país.

De su mensaje destacó frases como las siguientes: «Cada una de nosotras somos una heroína, que nunca nadie nos diga que no podemos … nosotras las mujeres valemos mucho”.

Hay razón para decir que es la favorita. La encuestadora regia Massive Caller, en trabajo publicado este 29 de julio, difunde que el 33.1 por ciento de los mexicanos cree que Claudia debe ser candidata a “la grande” en 2024. Va cinco puntos arriba de Adán Augusto y poco más lejos de Marcelo Ebrard.

Para que no quede duda sobre la intención del voto de los tamaulipecos, la empresa difunde que, si hoy fueran las elecciones para senador, el 55.6 por ciento votaría por Morena (a secas, sin asociados) y un 25.3 por Pan-pri-prd.

Los demás aspiracionistas hacen su luchita. El lépero Gerardo Fernández Noroña anuncia visita a territorio para el tres de agosto, Reynosa a las siete y media de la noche.

Manuel Velasco, otro de los que van como relleno, dice que andará por Tampico este lunes, hotel Posada a las once.

En Victoria capital, el ayuntamiento de Eduardo Gattás llevó la cuarta jornada dominical de recolección de basura en 112 colonias y calles y avenidas, con la operación de 12 camiones de limpia, 10 camionetas estaquitas y un camión que cubrieron 18 rutas.