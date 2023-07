Al ritmo pegajoso de «el mariachi loco quiere balilar/el mariachi loco gozar/quiere bailar el mariachi loco», y con porras que coreaban: «¡La próxima presidenta será mujer, será mujer», fue recibida este sábado Claudia Sheinbaum en el aeropuerto internacional «General Lucio Blanco» de Reynosa.

Vale decir que la ex jefa de la Ciudad de México está en su sexta semana de recorridos como parte del ejercicio democratico de Definición de la Cuarta Transformación. Simpatizantes del partido MORENA, en el aeropuerto aprovecharon el ritmo de las guitarras y trompetas que entonaban canciones como «El Mariachi Loco», para bailar con Claudia Sheinbaum como una muestra de la felicidad generada por su visita.

Era un ambiente sabatino de fiesta, con caras de felicidad, pancartas, abrazos, aplausos, así como de divertidas imágenes de ella utilizando lentes oscuros. ¿Cómo son de carácter los reynosenses? Eso habría que preguntarselo al Cronista de Reynosa. Lo cierto es que algo deben tener de la conocida alegría veracruzana considerando que en la decada de los años 60 del siglo pasado hubo una arribazón de veracruzanos en razón de gran actividad la Refineria de Reynosa.

Entre los nacidos en Veracruz que de niños llegaron a Reynosa anote usted a Ricardo Gamundi Rosas, abogado ex presidente del PRI Tamaulipas, y ahora dueño de encuestadora Electoralia; licenciada en trabajo social Lupita Perea Almaza, actual regidora de Victoria; y maestra Graciela «Chacha» de Alejandro Acevedo, ex lideresa estatal de la CNOP. Perea y Chacha en su educación secundaria fueron habilidosas futbolistas; Chacha era portera.

En sus actividades por el estado, Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro con mujeres y posteriormente encabezó una asamblea informativa en la ciudad y puerto de Matamoros. En su encuentro con mujeres, la doctora Claudia Sheinbaum prometió crear espacios de educación inicial para madres trabajadoras.

«No son las estancias infantiles del calderonato que eran puro negocio», dijo Sheinbaum.

2.- Se acabó el recreo. Retornan a Ciudad Victoria las calles y avenidas atestadas de vehículos. Y es que a partir de este lunes 31 de julio los trabajadores del Gobierno de Tamaulipas, así como del Gobierno Municipal de Victoria se reincoporan a sus trabajo al concluir sus dos semanas de vacaciones. Ciertamente hubo personal que se quedó de guardia, pero el grueso de los empleados pudieron tomarse dos semanas de descanso.

¿Por quién votaron los trabajadores burocratas estatales de Cd. Victoria? Evidentemente que no lo hicieron por el abanderado del PRI a la gubernatura en 2016, que era el matamorense Baltazar Hinojoza Ochoa, sino que lo hicieron por el opositor Cabeza de Vaca. En apariencia la burocracia estaba molesta por lo excesos y corrupción durante varios sexenios de algunos funcionarios priistas, por lo que decidieron votar por PAN. Lo que la burocracia no esperaba es que al llegar Cabeza al poder fueron despojados—o reducidas– sus compensaciones salariales, maltratados, y si antes las madres trabaajadoras podian –con los gobiernos priistas, dejaron un rtarto la oficina para ir por sus hijos a las escuelas y llevarlos a casa de sus abuelos, con los cabecistas ya no pudieron hacerlo. Por esos motivos y más, los trabajadores estatales no votaron por el candidato Truko a la gubernatura.

Toda derrota es multifactorial. pero en la de Truko incidió el abuso y la falta de obra publica de Cabeza de Vaca.

3.- En esta vuelta al trabajo de la burocracia estatal, la información que tenemos es que el ciudadano gobernador Américo Villarreal Anaya presidirá a las 8 de la mañana de este lunes 31 de julio la ceremonia civica de honores a la bandera nacional en el Parque Bicentenario, ubicado a un costado de la Torre Bicentenario.

4.- El partido Movimiento Ciudadano, que en Tamaulipas dirige Juan Carlos Zertuche dejó en claro que su partido respetará conforme a la ley los tiempos electorales y adelantó que será el próximo 5 de diciembre cuando se de a conocer al candidato presidencial naranja.

«En Movimiento Ciudadano no llevamos prisa, nosotros seguimos haciendo politica de a pie. Es por ello que en Movimiento Ciudadano quien obtenga la candidatura representará un proyecto de nación para que le vaya bien a México, por encima de los partidos politicos», enfatizó. NOS VEMOS.