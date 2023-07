Todo mundo habla sobre la reunión de la cúpula morenista de la zona sur de Tamaulipas, realizada hace unos días en la casa de FRANCISCO GONZÁLEZ CASANOVA, actual gerente de Comapa Sur, sin embargo, más allá de quienes estuvieron lo que llama la atención es cómo se llevan quienes se reunieron.

Me explico, la parte que resalta y debería preocupar a algunos cuantos que se visten de guindo, es que los convocados a la reunión no son afines ni vistiendo la misma camisa con los mismos colores, y en MORENA no se tiene la disciplina que había en “el viejo PRI”, que había decisiones desde cúpula y todos se alineaban.

Por ejemplo, desde que inició la actual administración estatal se dice que OLGA SOSA tiene un pie fuera de la Secretaría de Trabajo, pero sigue figurando entre los más protagónicos perfiles, sin que eso signifique que sea de los más “queridos” y en la reunión fue expuesto.

En la reunión SOSA cuestionó el actuar de la actual regidora de Tampico MÓNICA VILLARREAL ANAYA y ello desató la molestia de la también hermana del Gobernador de Tamaulipas, porque ni estando “entre cuates” la Secretaria del Trabajo puede relacionarse bien, no hace amigos, pero bien que amarra acuerdos.

En contraste, destaca el hecho de que hay un acuerdo/pacto entre OLGA SOSA y ÚRSULA SALAZAR MOJICA, quienes coincidieron en varios puntos de la reunión, aunque desde algunas perspectivas tendrían que considerarse contrincantes, son las más “afines” en intereses personales.

Ambas han echado montón contra las aspiraciones de MÓNICA, sin que eso le reste nada a la regidora, para muchos esto sí las exhibe como las morenitas que pasan por encima de los intereses del partido, de los ciudadanos y sólo se enfocan en sus ambiciones.

Por cierto, hay que destacar que no todos los asistentes están esperando una candidatura, más de uno fue a defender a sus gallos, los que por sí solos no han levantado y no les alcanzó ni para ser invitados a la reunión de fichitas.

Otros están a la espera de qué les depara el futuro político, como ÚRSULA, que tras el desastre que ha provocado en el Congreso de Tamaulipas, más de uno en las altas esferas de Morena están viendo cómo darle salida, aunque ella está aferrada y ha pedido el apoyo del Diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO para seguir en la jugada.

La “presidenta” espuria de la ilegal Junta de Gobierno no ha tenido la capacidad de lograr acuerdos ni consensos, ni siquiera ha podido dejarse ayudar y sigue rodeada de sus incondicionales que lejos de ayudarle le generan más problemas.

Para muestra tenemos que sigue aferrada en apoyar a ADOLFO ANTONIO PASTOR PAZ, director administrativo del Congreso de Tamaulipas, tanto que le sale caro, pues por “diferencias” con el sujeto, ÚRSULA decidió sacar del Congreso a DANIEL SANTOS FLORES que duró pocos meses en el cargo de Director de Comunicación Social, quien pese a ser yerno de RICARDO GAMUNDI ROSAS, uno de los principales asesores del Gobernador, no llegó por esa vía, sino por intercesión de la diputada reynosense MAGALY DEANDAR ROBINSON.

El relevo en el cargo resultó en una triste y penosa escena que puso más en evidencia la polarización que se vive en el Congreso de Tamaulipas y dejó en ridículo el actuar de SALAZAR MOJICA.

Tras la reunión en la casa de PACO queda claro quienes son los perfiles más relevantes, pero también están los que deberán tener cerca por “peligrosas”.

¿Usted qué opina?

QUE CURIOSO

En la reunión morenista también estuvieron el Secretario de Organización del Verde Ecologista, MARCO BATARSE y el hijo del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, quienes fueron los que menos hablaron, pero sí anotaron mucho y observaron aún más.