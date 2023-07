Ciudad de México, 19 de julio 2023.- Ahora que las vacaciones de verano comenzaron, no nos cabe duda que niños y adolescentes tendrán su energía al máximo; lo cual es ideal para que comiencen a realizar nuevas actividades que les pueda dejar un aprendizaje de por vida y que los llene de diversión en estas vacaciones.



Por este motivo, Bigbox, empresa líder de regalos de experiencias, piensa en ellos y en quienes no podrán salir de la ciudad en esta temporada, para ofrecer las siguientes actividades que los mantendrán ocupados mientras desarrollan distintas habilidades, y sobre todo, llenarlos de experiencias inolvidables que les darán un aprendizaje para toda la vida.





Atrévete a llenar sus días de vacaciones con una explosión de colores

Mediante el taller online de acuarela experimental de Bigbox, podrán plasmar de forma creativa una técnica que los ayudará a conocerse desde su interior a través de su pasión por pintar con este método y su visión creativa que cada uno de ellos tienen y seguramente no han descubierto.





A través de esta técnica de acuarela experimental, quienes vivan esta acción generarán algo llamado “dinamización del arte”, lo que estimula la creatividad y crea nuevos procesos neuronales que dan pie al desarrollo cognitivo. La duración de este taller es de 4 horas, que seguramente pasarán volando.



Alimenta su tiempo libre

La cocina es cultura y en Bigbox creemos que esta parte debe ser elemental para la formación integral de los niños, por ello, a través de su taller online de cocina para niños, el objetivo es que desarrollen su autoestima, estimulen su confianza, su seguridad y sobre todo desde temprana edad, su independencia. Aunque esta experiencia es para una persona, creemos que vivirla de forma acompañada por un adulto, (sólo para la supervisión), ayudará a que juntos desarrollen un vínculo único y con ello se sembrará un huerto lleno de confianza y amor.



Plasma a sus seres amados de forma divertida

La infancia es una etapa primordial para el desarrollo y aprendizaje de habilidades a través de juegos o experiencias; en este caso el taller online personaje de cerámica de Bigbox, es una de las actividades que tiene muchas ventajas a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, mejora el desarrollo sensorial y concentración, los ayuda a expresarse y elevar su creatividad.



En esta experiencia contarán con un monigote de cerámica donde ellos tendrán plena libertad de transformarlo en lo que ellos quieran, puede ser algo inexistente que provenga de su imaginación o también alguien a quienes ellos amen profundamente a través de los rasgos más significativos. Si no estaban considerando esta experiencia, ¡es el momento de hacerlo!



Dale un golpe a su rutina

Ahora que ha terminado el ciclo de clases escolares y estamos en vacaciones de verano, hacer ejercicio mientras conectan con su cuerpo es una gran opción y qué mejor que unas clases online de Karatedo Shytoryu. Aquí podrán cuidar de su salud ya que este deporte tonifica todo el cuerpo, el entrenamiento es divertido y explosivo, lo cual ayudará a que descarguen todas sus emociones, y desarrollarán la habilidad de afrontar causas que les puedan causar cierto estrés o conflicto. Con esta opción es seguro que mejorarán sus habilidades y trabajaran en sus debilidades.



Todas estas actividades están dentro de la Bigbox Level Up, misma que contiene experiencias para todo tipo de personalidades, así que no te preocupes, aquí encontrarás la ideal para cada uno.



Recuerda que los niños son como esponjas, absorben todo lo que tienen a su alrededor, así que construye momentos únicos que aporten de manera positiva a su vida de la mano de Bigbox, no solo en esta temporada de vacaciones de verano, sino para siempre. Entra a www.bigbox.com.mx y descubre cuál es la experiencia que se amolda a tu pequeño.