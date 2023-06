AGENCIAS

El diputado federal con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, plantea como propuesta legislativa entregar al actual presidente Andrés Manuel López Obrador una pensión vitalicia por el mismo ingreso que recibe en su cargo como titular del Ejecutivo federal.

También, Fernández Noroña propone un cargo permanente como senador cuando López Obrador concluya su mandato.

En entrevista con el medio Telereportaje, Gerardo Fernández Noroña aclaró que, desde su punto de vista y a diferencia del ingreso económico que fue retirado en esta administración a otros ex presidentes, López Obrador “se lo ha ganado a pulso” por no robar y por su extensa labor.

“Se lo merece, se lo ha ganado a pulso. A las 6:30 de la mañana suena el despertador y yo lo único que pienso es: ‘otro ratito’, y este cabrón ya está en su oficina, todos los días, es muy pesado el nivel de entrega que tiene, el amor y compromiso, es muy fuerte, es excepcional”, aseguró el diputado con licencia.

El petista, quien aspira a la candidatura de Morena para buscar la Presidencia de la República en los comicios de 2024, detalló que el ingreso que Andrés Manuel López Obrador podría recibir debe ser por el mismo monto del sueldo que cobra actualmente como presidente de México.

También sugirió ofrecerle un cargo como senador permanente para que participe en la creación de leyes, en debates y fortalezca procesos democráticos con el saber adquirido en la presidencia.

Fernández Noroña apuntó que ambas propuestas tendrían que ser votadas y aceptadas bajo la ley.

“Yo creo que no lo aceptaría, pero no le vamos a preguntar porque lo merece. (…) Por el cuidado a la nación que tuvo, lo que supo, conoció y desarrolló no vas a dejar que ande batallando económicamente”, dijo.

“Si dices que nadie debe sufrir por carencias económicas pues mucho menos quien tuvo el cargo más encumbrado, más importante del país. Que por sus manos han pasado millones de pesos y no se ha robado un centavo partido a la mitad como los anteriores presidentes”, abundó Fernández Noroña.