Tenemos tan mala suerte pues no solo asuelan en Tamaulipas “servidores públicos” gandallas del tipo de Cabeza de Vaca, sino que hasta el clima se vuelve en contra de los ciudadanos.

Los pronósticos meteorológicos alertan sobre la llegada de nuevos embates climáticos candentes, de esos que ponen el pavimento a punto para cocer hasta un huevo de gallina.

El sol parece convertirse en un horno que rostiza a fuego lento a los indefensos individuos, que sudan abundantemente y buscan una sombra, un refugio, un pedazo de cualquier cosa, que los proteja de los rayos de luz que los sofocan.

Las autoridades recomiendan a las familias que procuren cuidados especiales para los niños, las embarazadas y las personas de la tercera edad, por ser más vulnerables a las calamidades del calor extremo.

También es muy importante que se mantengan hidratados, con ropa ligera y sin exposición prolongada bajo el sol, absteniéndose de hacer ejercicios físicos en espacios abiertos.

Algunas escuelas hasta cancelan los recreos para evitar que los alumnos jueguen, corran y hagan otros tipos de distracciones que los agitan y hacen sudar copiosamente.

Un problema adicional en no pocas ciudades, es que las COMAPAS trabajan con muchos problemas y suministran a los hogares agua a cuenta-gotas y muchas veces de calidad cuestionable.

Autoridades sanitarias recomiendan evitar beber agua de la llave por la dudosa potabilización en plantas tratadoras, pidiendo que si no pueden comprar agua embotellada, hiervan la que sale de los grifos.

El calor intenso acaba de debilitar las defensas naturales del cuerpo, facilitando la aparición de achaques de salud. De allí la importancia de acatar las recomendaciones médicas de la ingesta continua y abundante de líquidos.

En temas políticos, MORENA tiene una buena caballada con vistas a la sucesión presidencial destacando una mujer como magnífico prospecto, Claudia Sheinbaum, aunque tiene en su contra el machismo recalcitrante nacional.

Ya se acordó que MORENA resuelva la sucesión mediante encuestas de las que surgirá el candidato institucional, en el entendido de que los participantes acatarán y respetarán el resultado, aunque ya se sabe de antemano que habrá una cena de negros.

La alianza PAN-PRI-PRD no lo acepta pero ha nacido para perder dentro del proceso político que tendrá su desenlace en junio de 2024, pues la gestión de AMLO ha hecho honor a su lema de no mentir, no robar, no engañar.

Simultáneamente, esos partidos no parecen preocuparse por remontar la mala fama que han acumulado en aras de reconquistar simpatía popular y están echados de plano en la hamaca.

En otros temas, la gerencia general de COMAPA sur firmó el convenio de revisión salarial y cumplimiento de cláusulas contractuales de trabajo, con el sindicato del ramo, teniendo como testigo de calidad a la comisaria Araceli Pineda González.

El maestro Francisco González Casanova, gerente general de COMAPA sur y la secretaria general del sindicato, licenciada Cristina Esqueda Sánchez, firmaron el documento que garantiza una tersa relación en favor de los propios trabajadores y el organismo operador en Tampico-Ciudad Madero.

El maestro González Casanova aseguró en su mensaje que “vamos a comenzar una nueva relación laboral, este es un nuevo inicio para todos, acorde la política humanista del Gobernador del Estado doctor Américo Villarreal Anaya”.

“Les agradezco la determinación que todos los días le imprimen a su trabajo”, dijo a los presentes, agregando que “su esfuerzo es bien valorado por esta administración y por ello, siéntanse como en su casa, esta administración es de puertas abiertas”.

En Nuevo Laredo, el Cabildo aprobó un decreto que garantiza el buen ejercicio de la función pública, con una serie de normas que regulan la postulación de aspirantes a cargos de elección popular, empleos o comisiones.

La presidenta municipal Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal informó que esta acción legislativa generará un aliciente para todas las personas que se postulen u ocupen esas posiciones.

Se vigilará que los aspirantes al servicio público municipal cumplan con el perfil orientado a respetar la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual.

“Queremos que la población tenga la seguridad de que al elegir a quienes gobernarán su municipio, sean las personas correctas por el bienestar de la población”, señaló Carmen Lilia.

Correo electrónico: [email protected]