El alcalde Toño Medina Jasso mandó a incendiar las palapas de La Pesca, acusan comerciantes

Por Redacción|La Región Tamaulipas

Soto la Marina,Tamaulipas.-Comerciantes del Poblado La Pesca en Soto la Marina Tamaulipas, acusan al alcalde Toño Medina Jasso de extracción panista y simpatizante de Cabeza de Vaca de haber mandado presuntmanerte a quemar 20 palapas que se ubican a las orillas de la playa y que se encuentran en propiedad privada.

El enojo creció por el incendio entre los mismos pobladores, tanto que fueron y buscaron a los presuntos culpables, lo que provoco una riña campal, esto se observa en el video donde hombres y mujeres grita y se agarran a golpes.

El conflicto creció ya que los comerciantes del poblado La Pesca invirtieron todos sus ahorros para la construcción de las palapas, para que estuvieran listas en la temporada de Semana Santa, cobrando por ellas cien pesos a los turistas, dinero que no entra a las arcas municipales, por estar en propiedad privada.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento del alcalde Toño Medina, ni de las Secretaria de Turismo y Secretaria de Seguridad Publica en Tamaulipas, por la quema de las 20 palapas.

Como se recordara, el mal Gobierno del ex gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, se dieron un sin número de problemas por terrenos desde invasión de tierras, despojo a la fuerza con documentos escrituras presuntamente falsas, tan es así que actual Gobierno de Américo Villarreal tomo cartas en asunto para cancelar la expropiación y ventas de terrenos que se daban en estos lugares, y donde el mismo alcalde había dado permisos para el deslinde de terrenos con escrituras, el pleitos entre los interesados y comerciantes aún siguen en proceso.

Los mismos comerciantes acusan al alcalde de ser un servidor de él ex Gobernador Francisco Cabeza de Vaca, pues desde su gobierno siempre ha simpatizado con él, pues le arreglo infinidades de asuntos oscuros, por debajo de la mesa.

El pleito entre comerciantes del Poblado La Pesca y el alcalde Toño Medina no es de ahorita, pues como se sabe el alcalde Toño Medina siempre ha simpatizado con el ex Gobernador Francisco Cabeza de Vaca, pudiera venir de ahí el conflicto y orden por haber podido obtener las tierras que tanto anhelaba ex gobernador Cabeza de Vaca.