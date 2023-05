Suenan fuerte los agradecimientos tamaulipecos de todas las regiones dan al presidente de la República, Don

Andrés López Obrador, porque ha favorecido con inversiones del gobierno Federal, sea cual fuere su naturaleza,

como es el caso de la modernización aduanal de la entidad, sin embargo, no dejan de escucharse las demandas de

la población.

Esto último pudo observarse durante la visita que llevó a cabo el titular del Poder Ejecutivo a la zona norte de la

entidad, porque debió de tomar nota de la necesidad que tienen los trabajadores de algunas empresas

maquiladoras para que haya garantías laborales.

Igual el reclamo que los productores de sorgo mantienen sobre la determinación de las autoridades responsables de

respaldar la comercialización de sorgo y maíz, cosa que urge a los agricultores de esta entidad, porque comenzarán

las trillas de unas dos millones de toneladas de sorgo.

La idea en este último caso de acuerdo con la información proporcionada por el presidente de la Unión Agrícola

Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández Cardona, es que se fije el precio de garantía en poco más de

seis mil 500 pesos la tonelada, porque, de otra manera no será redituable para quienes se aventaron a sembrar

pese a tener todo en contra por el aumento en los costos de producción registrados en los últimos meses.

La enésima visita del presidente López Obrador a las ciudades de la zona Fronteriza, deja bien claro a los

ciudadanos que, desde la terminación del sexenio panista, las cosas con esta entidad que gobierna el Doctor

Américo Villarreal Anaya cambiaron y que, el respaldo es absoluto para detonar el desarrollo en todos los sentidos,

desde el momento que fueron seis años muy difíciles para la población ya que, el sentido del gobierno anterior no

tenía como eje la población, sino los intereses personales de los funcionarios estatales y municipales que estaban al

frente de las instituciones.

A su llegada a Matamoros, como punto de arranque del recorrido de trabajo, el Gobernador Villarreal Anaya

agradeció el respaldo otorgado a los tamaulipecos, mediante el plan por él comprometido con los tamaulipecos y

que, da resultados en todas las regiones, al tiempo que comprometió esfuerzo y trabajo para que se recupere el

tiempo perdido en el desarrollo de las regiones.

Respecto a los reclamos de obreros de maquiladoras, la titular de la Secretaría del Trabajo, Olga Sosa Ruiz, trae

agenda con las empresas para dialogar con los directivos y establecer un tipo de relación que les permita resolver

cualquier tipo de conflicto de conformidad con la Legislación, por ello, según los resultados del diálogo con directivos

asuntos como el planteado por obreros de Matamoros al titular del Poder Ejecutivo Federal será superado en

beneficio de los trabajadores.

Los otros

De todos lados aparecen en la escena política intentos por forzar candidaturas a los cargos de elección que se

disputarán en las votaciones a realizarse el dos de junio de 2024 e involucra a todos los partidos políticos y sus

coaliciones.

Sucede así porque la esencia de la política cambio y al parecer no se ha percibido. El asunto es que, ya no hay

muchas mujeres y hombres que, por la experiencia adquirida en la gestión social y partidista, que formaron parte de

estructuras sólidas, puedan llegar a las candidaturas, ahora hay personas que hasta por ocurrencia andan en busca

de candidaturas para alcaldías, diputaciones locales y federales, así como de Senadurías.

Peor aún es el hecho de que, la mala medición que hay sobre el desempeño del muchos presidentes municipales es

la regla que toman como base muchas personas para aspirar a cargos ostentados de manera infructuosa. Dicho de

otra manera, hay quienes creen que cualquiera puede hacer un mejor papel que el alcalde actual de cualquier

municipio y que ello representa una oportunidad para empresarios, políticos light y oportunistas para colarse en las

preferencia de la gente, de manera que aparezcan con posibilidades reales de ser postulados por las coaliciones o

los partidos políticos.

Desde luego, sucede en todos los cargos, si e Senadores se trata, el hecho de que despache como tal el

reynosense Ismael García, quiere decir que cualquiera puede hacer esa chamba, por ello es que, Diputados locales

plurinominales se creen con derechos al interior de su partido, el PAN, de reclamar la postulación para el 2024,

entre ellos el mismo dirigente del comité estatal, Luis Cantú Galván.

Forzar candidaturas a cargos de elección popular, equivale a desviación de la política, en la cual también debe de

funcionar eso de que, zapatero a tus zapatos y no porque ya la hiciste de presidente de una empresa familiar, puede

ser regidor, síndico, alcalde, diputado local, diputados federal o senador. Además, no es lo mismo la aceptación del

patrón en la empresa que la aceptación del patrón en la votación para cargos políticos.