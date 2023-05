La visita de los presidentes de la República, cualquiera que sea su filiación política generan una gran movilización

en muchos sentidos, pero, en especial para los municipios comprendidos en la visita presidencial porque se trata de

momentos que pueden aprovecharse al máximo para lograr que haya más inversiones y con ello detonar la

economía.

Desde hace varias semanas el titular del Poder Ejecutivo Federal, Don Andrés López Obrador anunció que vendría

a la entidad, en especial a la zona de la frontera para supervisar las obras que se llevan a cabo en el punto de las

aduanas de Nuevo Laredo, ya que, las instalaciones que allí se construyen albergarán las oficinas centrales de la

Dirección General de esa dependencia, ya dentro de poco tiempo.

El Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya confirmó que estará el sábado en Matamoros y

continuará a Reynosa y Nuevo Laredo, ciudades en las que se desarrollan proyectos de la administración federal,

que incluyen además instalaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que, dicho sea de paso, propicia

la movilidad de insumos requeridos para la construcción y con ello se generan fuentes de empleo.

La Oficina del mandatario estatal, está en espera de que la presidencia de la República defina los horarios y los

puntos a los que acudirá el Presidente, aunque, en el caso de Matamoros, tierra gobernada por Mario López

Hernández, este ya bosquejó algunas actividades que podría desarrollar el Presidentes, obvio, inauguración de

otras que se realizan con recursos federales ya que Matamoros es una de las ciudades cuyos funcionarios

mantienen contacto con la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, desde la cual han salido recursos para

obras.

Está vito que la mayor parte del tiempo, López Obrador podría dedicarlo a las actividades en Nuevo Laredo, porque

allí se requiere un gran trabajo de coordinación entre varias dependencias de la Federación para echar a andar la

Dirección General de Aduanas y con ella, la modernización de casi todos los cruces fronterizos que tiene

Tamaulipas, porque la idea es lograr más agilidad en el movimiento de las mercancías y lograr que por aquí sea el

mejor punto para exportación e importación.

En una charla con los representantes de los medios de comunicación a su llegada al Palacio de Gobierno, el Doctor

Villarreal Anaya dio cuenta del seguimiento que se da a los proyectos prioritarios que tiene su administración para

respaldar a los municipios, pero, sobre todo a los habitantes ya que, cualquier inversión que se concrete representa

derrama económica a favor de la población.

Ya no hay mucho que esperar, porque la visita está prevista para el sábado, así que, como es viernes, habrá mucha

información de ida y vuelta entre el Gobierno de Tamaulipas y la presidencia de la República para concretar la

organización de la visita presidencial, ya que, siempre generan gran movilización de cuerpos de seguridad, de

personas de las organizaciones sociales y de ciudadanos que de forma particular esperan la oportunidad para

saludar al Presidente y entregar de forma personal peticiones que tienen pensadas desde tiempo atrás.

Los otros

Será el sereno si haya o no haya fuego amigo desde las instancias partidistas de Regeneración, pero, si el alcalde

Eduardo Gattás Báez no logra rápido ponerse al día con los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos a

que está obligado el Ayuntamiento, su reelección estará en duda.

Para estas fechas, la recolección de basura debería de ser una acción ejemplar pensada en sacarse la espina por el

pésimo servicio que se ha dado durante el más de año y medio que tiene como alcalde y eso que en el asunto del

abastecimiento de agua se ha avanzado, porque la escasez se redujo, aunque el problema no está resuelto, pero,

los ciudadanos creen que la gestión de la inversión para la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente

Guerrero es un hecho.

En este momento, la basura es de nuevo el gran punto negro que los victorenses tienen contra el alcalde y, como

dicen los de las encuestas, si en este momento fuera la elección del nuevo alcalde, Gattás Báez perdería la

reelección y con ello echaría por la borda tanto su proyecto político como el de decenas de personas que creen que

el hombre las puede en política, sin ver que no las puede con la basura, el agua, los baches y la mejoría de la

atención a los ciudadanos.

En casi todos los sectores de la ciudad los camiones no pasan desde hace una o dos semanas, algo que se pensó

ya estaba superado y por desgracia política sigue sin resolverse.

Ahora bien, si debido al pésimo servicio de recolección de basura, por la falta de camiones, que, aunque se

presume ya fueron comprados, la realidad es que no llegan y los que funcionan y que compró desde la primera

ocasión que el contador Oscar Almaraz Smer fue presidente municipal cada rato se descomponen.

De ahí mismo del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, hay cosa buenas que también deben de contarse, como es la

gestión realizada desde el Cabildo para que la Procuraduría Federal del Consumidor funcione de nuevo en la

capital, luego de más de dos años de que fue cerrada.

No se trata de una dependencia que resuelva cosas de inmediato a favor de los consumidores, pero, de perdido los

escucha y lee las quejas que tienen sobre el comercio de productos y servicios, así que, de verse esto como uno de

los aciertos de los funcionarios municipales, debe pensarse que el alcalde tiene que ver, pero, un punto bueno en

una lista interminable de cosas pendientes con los ciudadanos, de ahí la afirmación en el sentido de que, si se

quiere reelección debe haber solución a las mil y una veces planteadas demandas de los victorenses.