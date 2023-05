Tres distinguidos médicos egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) compartieron sus experiencias personales y profesionales con estudiantes de Medicina durante el “Panel Flying High! Tecolotes por el Mundo”, el cual en esta edición tuvo la temática “Emprender en beneficio de la salud, un camino posible”.

El moderador del panel fue el Mtro. Ariosto Manrique Moreno, Presidente de la Asociación Nacional de Egresados.

En el panel participaron los doctores Joaquín Jiménez Flores, pediatra y director médico del Hospital Real San José; René Malé Velázquez, pionero en el tratamiento de enfermedades hepáticas, y Guillermo Santoscoy Tovar, miembro de una familia de médicos que ha sido punta de lanza en la patología clínica.

La primera pregunta que les hizo el moderador fue qué recuerdos tenían de su etapa estudiantil, y coincidieron en que les impactaba y a la vez disfrutaban de la variedad de nacionalidades y regiones del país de donde procedían sus compañeros de carrera.

“Éramos como mil 200 estudiantes en la carrera, muchos venían de Estados Unidos y países centroamericanos. Fue una experiencia que nos abrió el horizonte”, comentaron. Recordaron también la disciplina escolar, las prisas por llegar a tiempo a ICB o al Hospital Ángel Leaño. El Dr. Jiménez Flores recordó sus “aventuras” como integrante del equipo de futbol americano.

Sobre los valores que aprendieron o desarrollaron durante su etapa universitaria, mencionaron: la disciplina, el respeto por los demás y actuar con rectitud. “Tuvimos grandes maestros que a veces nos trataban como si fueran tutores” y “nos enseñaron a que no solo se aprende en el aula, sino también a estudiar por nuestra cuenta”, comentaron.

En otro tema, relataron cómo se convirtieron en emprendedores. René Malé dijo que después de un viaje a Estados Unidos emprendió la iniciativa de iniciar las prácticas privadas para pasantes, lo que dio origen a su institución médico-académica. El Dr. Joaquín Jiménez comentó que se debe tener un enfoque muy claro de lo que se quiere iniciar y expresó su orgullo porque el hospital Real San José fue calificado entre los mejores de México. Y Guillermo Santoscoy platicó que junto con sus hermanos se propuso “hacer el mejor laboratorio del país”, viajaron por varios países para conocer distintas formas de organizarse y operar, llevaron a cabo su plan y actualmente tienen 280 empleados en su empresa.

¿Sus claves para el éxito?… La honestidad, prepararse, ser competitivos, actuar con responsabilidad. “No ofrezcas hacer cosas que no sabes”, “Que la gente vea que actúas con rectitud, que no eres tramposo”, “Mantenerse actualizado, la Medicina avanza rápidamente y tienes que estar preparado”, fueron algunos consejos que dieron, además de ser consistentes y disciplinados.

También admitieron haber tenido fracasos, que superaron a base de reflexión y trabajo. “El fracaso es la menor lección, no hay que justificarlo, sino corregirlo; la vida es un reto muy difícil, pero es una oportunidad que deja enseñanza”. “Trabajar en unidad es muy importante, entre varios pensamos mejor”. “La pandemia fue un tropiezo muy grande para todos, nos hizo buscar nuevas formas de atender a los pacientes”, fueron algunas de las respuestas que dieron los panelistas.

El moderador pidió que recomendaran un viaje y un libro. El Dr. Santoscoy recordó los viajes que hacía con su papá a Estados Unidos para conocer laboratorios y fábricas de aparatos médicos y recomendó el libro “Médico de cuerpos y almas” que narra la vida de San Lucas. El Dr. Malé comentó que, en cierta ocasión, en Indianápolis, tenía una entrevista de trabajo en un restaurante, pero la persona que lo iba a entrevistar no acudió y él buscó en el directorio hasta que lo encontró, habló con él y finalmente obtuvo lo que quería; dijo que es fanático de la lectura y recomendó el libro “Hábitos atómicos”. Por su parte, el Dr. Jiménez comentó que de joven hizo muchos viajes con su tío, recordó con especial gusto cuando viajaron a Indonesia, y en cuanto a libros, comentó que le gustan los de superación personal.

Finalmente, el moderador les preguntó: ¿Qué te dirías tú mismo si volvieras a ser un estudiante de 20 años? “Escoge un maestro e imítalo, pídele consejo”, dijo el Dr. Jiménez Flores. “No te tomes todas las cosas tan en serio y no tengas miedo a equivocarte”, comentó el Dr. Malé Velázquez. “Conéctate con tus compañeros y haz muchos amigos”, respondió el Dr. Santoscoy.

Al terminar la reunión, en la que se dieron tips profesionales, consejos personales y no estuvo exenta de anécdotas, el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, entregó reconocimientos a los ponentes.