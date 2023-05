Si se parte de la base de que, para la organización de las elecciones concurrentes del año que viene, esto es,

porque se elegirán personas para cargos federales y locales, se requiere de mil y una actividades que hacer,

comenzar de una vez es positivo, así que, la convocatoria lanzada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM,

para invitar a los ciudadanos a participar como consejeras y consejeros electorales distritales y municipales.

El licenciado Juan José Ramos Charre, titular del organismo autónomo encargado de las elecciones locales de

Tamaulipas, hizo ver con claridad que se trata de lograr la vigencia del principio básico del sistema constitucional

electorales de México referente a la ciudadanización de las instituciones y los órganos encargados de llevar a cabo

las elecciones.

Dicho en una frase que debe de quedar fija en la mente de los ciudadanos, es que la invitación para la conformación

de los consejos Distritales y municipales, sea una oportunidad más para que la ciudadanía se apropie de la elección,

en el entendido de que, quienes se inscriban bajo los requisitos de la convocatoria sean personas ajenas a los

partidos políticos y a los cargos en cualquiera de las instancias gubernamentales.

El principio de la ciudadanización de las elecciones es el gran pilar del sistema electoral mexicano y es en la

intervención de las personas de la sociedad como se legitiman las votaciones, las cuales dadas en libertad absoluta

se convierten en la democracia representativa que tiene México.

En virtud de que Tamaulipas tiene 22 Distritos locales electorales, requiere de esa misma cantidad de consejos

Distritales, mismos que se conforman con cinco personas, de manera que, se requerirá de 110 personas que serán

los titulares y también 110 quienes quedarán de suplentes.

Respecto a los consejos municipales, porque son 43 municipios, serán 43 y cada uno cinco personas de titulares, se

requieren 215 y una cantidad igual para las suplencias, así que, serán 430.

Sumados los unos y los otros, en Tamaulipas, para la elección local que implicará el relevo en las Diputaciones del

Congreso del Estado y las alcaldías, el IETAM tiene que concretar la designación de 650 personas que saldrán del

total que hagan suya la convocatoria dada a conocer luego de que el Pleno del Consejo General del IETAM aprobó

por unanimidad el Acuerdo para la emisión del documento que tiene las bases para ser consejera o consejero.

Dicho quienes ya estuvieron en este tipo de cargos, vale la pena participar y dedicar un buen tiempo a esta

actividad, porque además de la gran satisfacción que deja saber que se cumplió con la patria en una acción

relevante como la democracia, el aprendizaje que deja ser autoridad en las elecciones ciudadanizadas no se

compara con nada.

Es más, de pronto hay quienes creen que colaborar en las elecciones es su vocación, sin embargo, de ser consejera

o consejero para elecciones locales, no se vive, sin embargo, se puede dedicar tiempo de calidad para sacar

adelante el llamado que el país les hizo a través de la convocatoria dada a conocer por el IETAM esta semana y

cumplir con la responsabilidad que esa misma autoridades les otorgue desde el momento que levanten el brazo y se

comprometan a cumplir y hacer cumplir la legislación electoral de Tamaulipas.

Cierto es que, el proceso electoral comienza hasta el mes de septiembre, es decir, dentro de cuatro meses, sin

embargo, el proceso para definir a este tipo de personas que estarán en los Consejos es minucioso y debe de

cumplir al pie de la letra, por ello, la convocatoria ya está en la página del IETAM y en las redes sociales, para que

pueda consultarse y que sean muchos quienes respondan al Instituto.

Los otros

Total, en el comité estatal del PRI no pasó nada, porque Carlos Solís Gómez, encontró las cosas como cuándo él

estuvo allí, todo está igual, excepto que los meses de presidenta que tuvo Mayra Ojada Chávez tuvieron más sabor

a desquite personal, porque no la dejaron ser la presidenta en el momento que el Diputado local plurinominal,

Edgardo Melhem Salinas dejó el cargo.

Además, durante los meses en que la regidora fue dirigente del PRI estatal, nada interesante pasó, hay versiones

de que fue intrascendente, sin embargo, debió ser así para cumplir con los estatutos y que nadie estuviera

incómoda o incómodo, dado que el PRI requiere de armonía para trabajar de cara a las elecciones del año que

viene.

Solís Gómez, quien es hijo de la exsenadora y exdiputada Amira Gómez Tueme, tiene claro aquello que tiene que

hacer en su partido para el futuro mediato, sí en realidad pretende recuperar la confianza del electorado, aunque,

dicho sea de paso, está en dirección, mínimo a una diputación plurinominal en el Congreso del Estado que bien

podría ser la curul que ostenta en la actualidad Melhem Salinas.

Tras la sesión del Consejo Político estatal del PRI y cumplido el procedimiento, le fue tomada la protesta al nuevo

dirigente de ese partido que, hasta dónde se sabe habrá de ir sólo en muchas de las postulaciones a cargos locales

que se disputarán en las urnas el año que viene.

Este jueves cuatro de mayo tiene que comparecer las y los Diputados del Congreso del Estado, el Fiscal

Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañera, para que explique su actuación en esa oficina, de inicio porqué sigue ahí si

fue descalificado y como es que infinidad de denuncias contra exfuncionarios de la administración estatal panista no

tienen seguimiento.