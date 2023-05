La pregunta va con toda seriedad y para la reflexión, ¿es previsible una ola de violencia como ha ocurrido en los últimos días en Tamaulipas?, la respuesta es sencilla, no, esos son eventos entre delincuentes que no piden permiso para nada, entonces lo que sigue es esperar a que la autoridad haga lo suyo, que trabaje para nosotros como parece lo están haciendo.

Pero no es lo único que está en nuestras manos, ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados y, ojo, no le hablo de acudir a la violencia para resolver la violencia, al contrario, le habló de instaurar el orden y la paz en casa para que esta se multiplique en las calles.

Mire, la gran verdad es que los padres de familia hemos abandonado nuestra obligación de vigilar a los niños, de guiarlos para que no se salgan del redil y eso es lo que alimentó la violencia, muchachos a los cuales se les quitó la rienda, se les permitió todo por un presunto respeto a sus derechos humanos y su libre desarrollo, o peor aún, por flojera o comodidad.

Vea de que le hablo, en las escuelas, en casi todas, la forma de evaluar es sencilla, no faltes, lleva tareas, trabaja en el salón, compórtate y ya pasaste con un siete u ocho, para el diez, en ocasiones, lo que faltaría son firmas de los papás en sus cuadernos, los exámenes y ya, pero resulta que aún cuando todos sabemos esa parte todavía hay estudiantes que no merecen un tres en sus boletas, ¿falló en niño?, obvio no, somos los adultos los responsables y de eso no hay la menor duda, es claro que ni siquiera le ayudamos al hijo con una tarea y menos nos dimos tiempo de preguntar a su maestra o maestro sus avances.

Por eso estamos como estamos, porque no hemos entendido que la paz comienza en casa y se refuerza para siempre en el aula, en la escuela, un niño que se prepara para lo que quiere, para un oficio o una profesión, tendrá garantizada su felicidad, vivirá dignamente con los suyos y no pensará en hacer mal, sabrá lo que le hace daño, será casi imposible que se desvíe del camino.

Con esa premisa le repito, más que preocuparse por lo que ocurre, que por fortuna no ha afectado a la sociedad civil y esperemos que así siga, será mejor ocuparse, tan sencillo como buscar el orden y la paz en casa, ya es tiempo de entender que si no actuamos nosotros a la par de la autoridad el tema de violencia será cuento de nunca acabar y sino lo cree cheque los años que llevamos sufriendo y sabrá de qué hablamos.

Algo más, también el sistema educativo es culpable de lo que ocurre, ya debería tener mejores sistemas de control que puedan prevenir estas bajas calificaciones, por la buena o reportando a las autoridades cuando a un niño lo vean abandonado a su suerte en el aula.

Entonces, con otra mirada a la violencia, será mejor ocuparse en lugar de seguir distribuyendo información que ni nos costa, en lugar de seguirle el juego a los políticos que, también está visto, nada nos deja…

ATIENDE GOBERNADOR PROBLEMA DE SEGURIDAD EN MATAMOROS… Américo Villarreal Anaya acudió a Matamoros a encabezar la atención al problema de violencia que ha vivido esa región en los últimos días.

El primer evento fue una reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el que se diseñaron las estrategias y se informó de avances, posterior a ello ofreció, junto al General Secretario de Seguridad Pública estatal, una conferencia a la prensa en la que se respondió a los cuestionamientos y se detallaron situaciones principalmente en el sentido de los detenidos, lo decomisado, la situación real de actos delictivos y también la que fue alterada por medio de cuentas de cercanos a funcionarios del pasado.

SIEMBRA UAT SEMILLA DE LA CIENCIA EN NIÑEZ… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en actividades que permitan sembrar en los niños la semilla de la actividad científica, proyecto que a futuro sirva para generar una cultura enfocada al conocimiento y al desarrollo de la investigación en diferentes áreas.

Con ese propósito se desarrolló en el Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT el Festival Científico Infantil 2023, que incluyó talleres y actividades en temas como biodiversidad e hidroponía. Al inicio de las actividades asistieron el Dr. Leonardo Uriel Arrellano Méndez, director de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, así como la Dra. Edilia de la Rosa Manzano, directora del IEA.

Al hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Arrellano Méndez dijo que la línea de trabajo marcada por el rector Guillermo Mendoza Cavazos es que la Universidad se involucre con todos los sectores de la sociedad, y en ese marco se organizan este tipo de actividades para sembrar la semilla de la ciencia en los niños que regresarán a la UAT como estudiantes universitarios.

Por su parte, la Dra. Edilia de la Rosa refirió que el propósito del evento es incentivar en los niños el amor por la ciencia mediante actividades en las que conozcan y aprendan sobre el trabajo científico que se hace en este centro de investigación de la UAT.

Agradeció al Prof. Jorge Eguía Salinas, director de la Escuela Primaria Simón Bolívar, por acompañar a sus estudiantes y permitir que la UAT colabore en la educación de los niños, coadyuvando así al desarrollo de la comunidad victorense.

“Es para que sigan celebrando el Día del Niño con estas actividades. Este año empezamos con la actividad para celebrar a la niña y la mujer en la ciencia, que también es dirigida a los niños, y eso es justamente lo que queremos, fomentar las vocaciones científicas en los niños”, indicó.

Sostuvo que en el Instituto de Ecología Aplicada de la UAT se realizan diversas actividades científicas y que la idea de acercarse a la población infantil es transmitir ese trabajo a los estudiantes de primaria.

Mencionó que el festival está estructurado con una serie de actividades diseñadas para el aprendizaje en temas como “Loros y cotorros de Tamaulipas” y “La biodiversidad de Tamaulipas”, actividades de hidroponía y adiestramiento para conocer los pigmentos y las plantas medicinales.

Por último, comentó que el instituto mantiene un programa de trabajo que promueve el acercamiento de sus proyectos científicos a la población, y de igual manera se siguen fomentando los posgrados que se ofertan para llegar a un mayor número de profesionistas.

