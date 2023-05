CIUDAD JUÁREZ.- Un juez federal vinculó a proceso penal al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, al encontrar elementos para que se le juzgue como probable responsable de omisiones, respecto a la seguridad de los migrantes recluidos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, falta de agua potable, de alimentos y la ausencia de salidas de emergencia y protocolos de protección civil en dicha instalación, donde el mes pasado fallecieron 40 centroamericanos a causa de un incendio.

«El juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso… seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños», dijo Garduño al salir de la audiencia.

Este domingo, Garduño Yáñez compareció en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua con residencia en Ciudad Juárez, para la audiencia de vinculación o no a proceso de la causa penal 237/2023, en la que es acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público.

El comisionado del INM enfrentará en libertad el proceso penal en su contra, bajo la medida cautelar de firma periódica, por lo que acudirá a firmar en los juzgados federales de Ciudad Juárez los días martes cada 15 días, debido a que dicho delito no se considera grave.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Francisco Garduño de omisiones en su responsabilidad de garantizar la seguridad de los migrantes recluidos en las instalaciones del INM, así como haber de conocido de la ausencia de protocolos de protección civil, fallas estructurales en el edificio y de funcionamiento de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, sin embargo, permitió que la instalación continuara abierta.

El Ministerio Público señaló que el comisionado del INM fue omiso en su obligación de supervisar las estaciones migratorias e instalaciones del INM, temporales o fijas en las 32 entidades del país, y cerrar las que no cumplan los requisitos de operación.

El 27 de marzo pasado, 40 migrantes fallecieron y otros 28 resultaron con lesiones por un incendio en el área de hombres de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que inició cuando los indocumentados prendieron fuego a colchonetas para exigir los liberaran, ante la falta de agua potable y comida en la instalación, y después de que un guardia de una empresa de seguridad privada, a cargo de la custodia, les vendió cigarros y un encendedor.

No lo cesaron

El pasado 25 de abril, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó suspender temporalmente del cargo a Garduño Yáñez; sin embargo, el juez rechazó esta solicitud y en cambio impuso como medida cautelar la firma periódica ante el órgano jurisdiccional cada 15 días. El juez también se negó a prohibirle que salga del país.

El 31 de marzo, un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de cinco personas relacionadas con la muerte de, hasta el momento, 39 migrantes en instalaciones del INM.

La determinación fue ordenada por el juez a partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, quien culpa a las cinco personas, tres de ellas del INM (Daniel, Rodolfo y Gloria Liliana), uno de seguridad privada Adán Omar y el venezolano Jason Daniel de ser los responsables de la muerte de los migrantes.

El 11 de abril, la FGR anunció que se comenzó un proceso penal en contra de dos titulares del Instituto Nacional de Migración (INM) dentro de los cuales se encuentra el titular de la dependencia, Francisco Garduño.

Días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno esperará a que concluya la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el incendio en las instalaciones del Instituto INM en el que murieron 40 personas, para determinar si se removerá de su cargo a Francisco Garduño, titular del INM.

Los hechos

La noche del lunes 27 de marzo un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicadas en el Puente Internacional Stanton-Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó 39 migrantes muertos y unos 27 lesionados, de los que 10 estaban intubados.

De acuerdo con las investigaciones, el fuego habría iniciado en un área del INM donde diversos migrantes quedaron atrapadas, derivado de estos hechos la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado informó que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido.

En la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. Además 28 migrantes resultaron lesionadas y fueron trasladadas en estado delicado a cuatro hospitales para su atención médica.