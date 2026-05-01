Definitivamente que mala voluntad le tienen al Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, al que ya le achacan su salida de la dependencia estatal tachándolo de malos manejos, de beneficiar a La Salle, donde en su momento se desempeñó como rector, además de ser socio, incluso hasta aseguraban las lenguas venenosas que el funcionario habría anunciado su salida durante la comparecencia, que recientemente tuvo ante el Congreso de Tamaulipas ¿cómo la ven?

Ya algunos lo veían fuera de la SET y con ello también a sus más cercanos colaboradores y protegidos, toda una verdadera telenovela traían en torno a Valdez García, al que según sus adversarios, era muy criticado por un mal desempeño y no lograr avances relevantes en beneficio de los estudiantes tamaulipecos.

Incluso en estos rumores hasta el nombre del ex gobernador Egidio Torre Cantú salió a relucir, señalándolo de ser quien estaría detrás de estos movimientos, todo para reposicionar parte de sus estructuras, rumbo al proceso electoral del 2027.

Incluso las lenguas venenosas ya hasta nombre traían del supuesto relevo de Miguel Ángel Valdez, mencionándose a Hugo Fonseca Reyes.

Pues bien, ya salió el desmentido, echando para abajo tales versiones y confirmando al secretario Miguel Ángel Valdez en el cargo, negando que exista confirmación oficial de tales versiones, mucho menos que el funcionario estatal haya hecho el anuncio de su salida en su comparecencia en el Congreso, enfatizando que la publicación hecha es un Fake News, que solo busca generar confusión entre la población, asi de simple.

Y siguiendo con el tema educativo, cuentan las malas lenguas que la actual titular del CREDE Matamoros, Mara Castillo pues ahora que despacha desde esa dependencia su desempeño no ha sido el mejor, al grado que ya ha generado inconformidades.

Incluso durante la pasada visita del titular de la SET, Miguel Ángel Valdez, andaba “acalambrada”, dado a que temía las quejas hubieran llegado al mismo funcionario y aprovechando la visita, pues le montaran una protesta pidiendo su salida, será por eso que andaba muy “sedita”, y muy pendiente de cualquier movimiento y declaración del secretario, como algunos reporteros pudieron constatar. Y no le fuera a pasar lo que a sus homólogos de Nuevo Laredo y otros municipios, donde se cambiaron titulares de los CREDES.

Otro que anduvo desmintiendo rumores fue el diputado local y presidente del Congreso de Tamaulipas Humberto Prieto Herrera, a quien publicaciones daban por hecho que le había sido retirada la visa por las autoridades estadounidenses.

Ante esto el legislador convoco a conferencia de prensa para desmentir estas versiones, que pretenden dejarlo mal parado ante los tamaulipecos, principalmente ante los reynosenses, donde el diputado tiene sus intereses, y como dicen papelito habla, pues mostro las pruebas, visa en mano.

Prieto decidió dar la cara para dejar claro que nada de esto es cierto, y solo de trata de rumores provocadas por paginas anónimas, señalamientos sin pruebas, como quien dice ruido mediático y mucha jiribilla de rivales políticos, que buscan desprestigiarlo ante el avance que está teniendo, sobre todo en las redes sociales ahora que, según él, se le ven posibilidades reales en Reynosa (la alcaldía), están comenzando las campañas negras, con mucho lodo, pero sin nada de pruebas.

Retando el legislador a que, si hay pruebas de estos dichos, pues que las presenten, pero que no nada más con dichos, que den la cara y no que desde las sombras hagan señalamientos.